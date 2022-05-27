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Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? 26 Mayıs Justin Bieber konserine hangi takım gitti?

27.05.2022 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı, birçok kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Survivor'da dün akşam ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları, Justin Bieber konserine gidebilmek için mücadele etti. Son ana kadar savaşan ve en iyilere kalan oyunda kazanan takım belli oldu. Peki, Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? 26 Mayıs Justin Bieber konserine hangi takım gitti?

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? 26 Mayıs Justin Bieber konserine hangi takım gitti?

Survivor ödül oyunu heyecanı dün akşam yine izleyenleri ekran başına topladı. Ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları, dün akşam Justin Bieber konserine gidebilmek için mücadele etti. Uzun zamandır ödüle gidemeyen ünlüler takımı yarışmacıları, bu ödülü kazanmak çok istiyordu. Peki, Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? 26 Mayıs Justin Bieber konserine hangi takım gitti?

JUSTİN BIEBER ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da dün akşam nefes kesen bir ödül oyunu heyecanı yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımı Justin Bieber konserine gidebilmek ve müthiş bir gün geçirmek için son ana kadar mücadele etti. Oynanan oyunda kadınlarda ünlüler takımı kazandı ve durum 1-0 oldu. Erkeklerde ise müthiş bir mücadele yaşandı ve son anda kazanan takım gönüllüler oldu. Böylelikle durum 1-1'e geldi. En iyiler mücadelesine çıkan iki takım elinden geleni yaptı fakat mücadeleyi kazanan ünlüler takımı oldu.

survivor

GÖNÜLLÜLER İSYAN ETTİ

Mücadeleyi ünlüler takımının kazanmasının ardından, en iyiler mücadelesinde ünlüler takımı için yarışan Adem hakkında şikayet yapıldı. Bayrak kaldırılmadan Adem'in çıktığını söyleyen gönüllüler, isyan etti. Fakat Acun Ilıcalı öyle bir durumun olmadığını dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Justin Bieber
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