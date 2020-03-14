Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Patates ve mercimek için yarıştılar! İşte Survivor son bölümde yaşananlar

Yeni sezonuna çok hızlı başlayan Survivor'ın son bölümde erzak oyunu nefes kesti. 13 Mart 2020 tarihli Survivor 18. bölümde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı, erzak oyunu için karşı karşıya geldi.

AVANTAJ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'ın 18. yeni bölümünde yarışmacılar erzak oyunu öncesinde avantaj oyunu için parkurda ter döktü. Her iki takımın da altı yarışmacısı kıyasıya mücadele etti. Sonunda avantaj oyununu kazanan takım gönüllüler oldu.

Avantaj oyununun ardından yarışmacılar ödül oyununu kazanmak için bir kez daha parkurda karşı karşıya geldi. Bir haftalık erzak oyunu için her iki takım da nefes kesen performans sergiledi.

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Bir haftalık erzak oyunu için her iki takım da inanılmaz bir mücadele sergiledi. Kıyasıya geçen Survivor erzak oyununda kazanan takımı atışlar belirledi. Gecenin sonunda yiyecek erzak ödülünü kazanan takım 10'a 6 ünlüler takımı oldu. Oyunu kazanan ünlüler takımı, kişi başına beş patates ve yeşil mercimekten oluşan erzağı aldı.

MERYEM VE YUNUS EMRE SAKATLIKTAN KURTULDU

Sakatlıkları nedeniyle bir süre yarışmadan ayrı kalan Meryem ve Yunus Emre Survivor'ın 18. bölümünde adaya geri döndü. Dominik'e gelen Meryem açıklamada bulunarak; "Sakatlığım tam anlamıyla geçtiği zaman eski Meryem'den daha iyi bir Meryem geliyor." diyerek iddiasını ortaya koydu.



