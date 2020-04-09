Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Survivor açık arttırma oyununda müthiş geri dönüş!

Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasının 40. bölümde açık artırma oyunu oynandı. Survivor'daki ödül oyununda, uzun süre hafızalardan silinmeyecek olaylar yaşandı. Ünlüler takımında Ezgi yaşadığı sakatlık nedeniyle oyunda yer alamadı.

AÇIK ARTTIRMA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'un 8 Nisan Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde, ünlüler ve gönüllüler takımı yiyecek ödül oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. ödül oyunu mücadelesinde kazanan takımın, açık artırmada 500 pezo daha fazla almaya hak kazanacağı oyunda heyecanlı anlar yaşandı.

Survivor ödül oyunununda gönüllüler takımı 8-2'lik bir üstünlük kurdu. Ancak atağa geçen ünlüler takımı uzun süre unutulmayacak bir geri dönüşe imza attı ve skoru 9-9'a getirdi. Oyunun kazananı ise bayrak yarışı belirledi. Bayrak yarışında iki takımın en iyileri parkura çıktı. Ünlülerde Sercan ve Aycan, gönüllerde ise Yasin ve Nisa bayrak yarışında mücadele etti. Oyunu kazanan ise skoru 10-9'a getirmeyi başaran ünlüler oldu.

Gönüllülere karşı 8-2 geriye düştükleri oyunu müthiş bir geri dönüşle 10'a 9 kazanan ünlülerde Sercan Yıldırım, Bursaspor ile geri dönüşlere alışkın olduğunu belirtti.