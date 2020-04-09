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Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Survivor açık arttırma oyununda müthiş geri dönüş!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2020 02:09 | Son Güncelleme

Survivor yarışmasının 8 Nisan Çarşamba ekrana gelen 40. bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Kazanan takımın açık arttırma ile yiyecek satın alabileceği oyunda nefes kesen anlar yaşandı. Oyunda 8-2 geriye düşen takım müthiş bir geri dönüş yaparak oyunu kazanmayı başardı. Kazanan takım ise açık arttırmada rakip takıma göre 500 peso daha fazla parayla yemek alabilecek. Peki Survivor'da açık arttırma ödül oyununu kim kazandı? İşte Survivor son bölümde yaşananlar.

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Survivor açık arttırma oyununda müthiş geri dönüş!

Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasının 40. bölümde açık artırma oyunu oynandı. Survivor'daki ödül oyununda, uzun süre hafızalardan silinmeyecek olaylar yaşandı. Ünlüler takımında Ezgi yaşadığı sakatlık nedeniyle oyunda yer alamadı.

AÇIK ARTTIRMA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'un 8 Nisan Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde, ünlüler ve gönüllüler takımı yiyecek ödül oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. ödül oyunu mücadelesinde kazanan takımın, açık artırmada 500 pezo daha fazla almaya hak kazanacağı oyunda heyecanlı anlar yaşandı.

Survivor ödül oyunununda gönüllüler takımı 8-2'lik bir üstünlük kurdu. Ancak atağa geçen ünlüler takımı uzun süre unutulmayacak bir geri dönüşe imza attı ve skoru 9-9'a getirdi. Oyunun kazananı ise bayrak yarışı belirledi. Bayrak yarışında iki takımın en iyileri parkura çıktı. Ünlülerde Sercan ve Aycan, gönüllerde ise Yasin ve Nisa bayrak yarışında mücadele etti. Oyunu kazanan ise skoru 10-9'a getirmeyi başaran ünlüler oldu.

Gönüllülere karşı 8-2 geriye düştükleri oyunu müthiş bir geri dönüşle 10'a 9 kazanan ünlülerde Sercan Yıldırım, Bursaspor ile geri dönüşlere alışkın olduğunu belirtti.

SERCAN NİSA'YI TESELLİ ETTİ

Survivor 2020 açık artırma ödül oyunu müthiş bir mücadeleye sahne oldu. Fark yiyerek kaybedecekleri zannedilen ünlüler takımı, eşine az rastlanılacak bir geri dönüş yaparak 8-2'den oyunu çevirmeyi bildi ve oyunu kazandı. Oyun sonrası gönüllüler takımı şok yaşarken, gönüllüler takımı yarışmacılarından Nisa gözyaşlarına hakim olamadı. Nisa'yı, ünlüler takımından Sercan teselli etti.

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