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Survivor'da Okay ve Bora arasında yüzleşme!

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GÜNDEM  | 03.03.2019 02:43 | Son Güncelleme

Survivor'da heyecanlı bir bölüm daha geride kaldı. Sevilen yarışmada bu gece erzak oyunu ve haftanın ilk dokunulmazlık oyunları oynandı. Survivor Türkiye Yunanistan'ın son bölümünde, Okay ve Bora arasında yüzleşme gerçekleşti. Konsey sonrası Bora ile konuşan Okay, Bora'nın konseyde söylediklerine yüz yüzeyken cevap verdi.

Survivor'da Okay ve Bora arasında yüzleşme!

Survivor'da ödül oyununun erzak olduğu yarışmada Türk ve Yunan takımı zorlu bir parkurda ter döktü. Yarışma sırasında Seda burnunu çarparak yaralandı. Gözyaşlarını tutamayan Seda'ya ilk müdahale arkadaşları tarafından yapıldı. Ardında yarışmacılar dokunulmazlık oyunu için ter döktü.

SURVİVOR'DA BİL BAKALIM YARIŞMASI

Survivor 2019'un 2 Mart akşamı yayınlanan bölümünde Türk takımı arasında Bil Bakalım oyunu düzenledi. Erkekler 10, Kadınlar ise 6 puan alarak bisküviyi erkek yarışmacılara kaptırdı.

SURVİVOR SEDA YARALANDI

Survivor Seda Ocak, yarışma sırasında parkura çarpması sonucu yaralandı. Milli sporcu Seda Ocak, gözyaşları içerisinde ayağa kalkmaya çalıştı. Doktorun müdahalesinin ardından yarışmaya devam etti.

OKAY VE BORA YÜZLEŞTİ

Survivor Türkiye Yunanistan'ın son bölümünde, Okay ve Bora adada yüzleşti. Konsey sonrası Bora ile konuşan Okay, Bora'nın konseyde söylediklerine yüz yüzeyken cevap verdi.

Survivor Türkiye-Yunanistan'da 16. bölümde ada konseyinden sonra Okay ve Bora arasında yüzleşme gerçekleşti. Okay, Bora'ya "Topa tuttun ya beni onunla ilgili konuşacağım." diyerek Bora, "Ben böyle bir konuşmaya dahil olmayacağım" dedi. Okay'ın "Benim yerimde olsaydın potaya kimi koyardın?" sorusuna karşılık Bora, "Ben senin yerinde değilim abi" dedi.

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2019 yarışmacıları erzak ödülü için gayret sarfettiler. Yarışmayı kazanan ise Yunan takımı oldu.

TÜRKİYE:6
YUNANİSTAN:10

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Sorularının cevabı belli oldu. Türkiye ile Yunanistan arasında gerçekleşen kıyasıya yarışmada kazanan Türkiye takımı oldu. Ve ilk dokunulmazlık oyununu Türk takımı kazandı.

TÜRKİYE:10
YUNANİSTAN:8

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Anahtar Kelimeler:
survivor dokunulmazlık oyunu Survivor 2019

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