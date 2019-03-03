Survivor'da Okay ve Bora arasında yüzleşme!

Survivor'da ödül oyununun erzak olduğu yarışmada Türk ve Yunan takımı zorlu bir parkurda ter döktü. Yarışma sırasında Seda burnunu çarparak yaralandı. Gözyaşlarını tutamayan Seda'ya ilk müdahale arkadaşları tarafından yapıldı. Ardında yarışmacılar dokunulmazlık oyunu için ter döktü.

SURVİVOR'DA BİL BAKALIM YARIŞMASI

Survivor 2019'un 2 Mart akşamı yayınlanan bölümünde Türk takımı arasında Bil Bakalım oyunu düzenledi. Erkekler 10, Kadınlar ise 6 puan alarak bisküviyi erkek yarışmacılara kaptırdı.

SURVİVOR SEDA YARALANDI

Survivor Seda Ocak, yarışma sırasında parkura çarpması sonucu yaralandı. Milli sporcu Seda Ocak, gözyaşları içerisinde ayağa kalkmaya çalıştı. Doktorun müdahalesinin ardından yarışmaya devam etti.

OKAY VE BORA YÜZLEŞTİ

Survivor Türkiye Yunanistan'ın son bölümünde, Okay ve Bora adada yüzleşti. Konsey sonrası Bora ile konuşan Okay, Bora'nın konseyde söylediklerine yüz yüzeyken cevap verdi.

Survivor Türkiye-Yunanistan'da 16. bölümde ada konseyinden sonra Okay ve Bora arasında yüzleşme gerçekleşti. Okay, Bora'ya "Topa tuttun ya beni onunla ilgili konuşacağım." diyerek Bora, "Ben böyle bir konuşmaya dahil olmayacağım" dedi. Okay'ın "Benim yerimde olsaydın potaya kimi koyardın?" sorusuna karşılık Bora, "Ben senin yerinde değilim abi" dedi.