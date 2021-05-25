Survivor’da ödül ve performans oyununu kim kazandı? 24 Mayıs Survivor 2021’de ödül ne oldu?

TV8'de yayınlanan Survivor 2021'in 24 Mayıs akşamı ekrana gelen 101. bölümünde ödül oyunu mücadelesi yaşandı. Büyük ödül oyunu sonrasında ise yarışmacılar, performans oyununda sembol için mücadele verdi.

SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2021'de ödül oyunu için farklı bir parkur, farklı engeller yarışmacıları bekliyordu. Ödül oyununa iki takım da iyi başladı.

Karşılıklı alınan sayılar ile skordaki denge 5-5'e kadar devam etti. Sonrasında kırmızı takım, üst üste sayılar alarak farkı dörde çıkardı. Oyunda skor 9-5 iken Merve ile Aleyna Çalışkan parkura çıktı. Parkurda Merve, kural ihlali yaptığı için aldığı sayı iptal edildi. Oyun aynı yerden yeniden oynandı. İkinci kez oynanan oyunu da Merve Aydın kazandı ve skor 9-6 oldu. Sonraki oyunda Batuhan, Dora'yı yenerek skoru 10-6 yaptı. Böylece kırmızı takım, ödül oyununu kazandı.

SURVİVOR’DA ÖDÜL NE OLDU?

Survivor'da ödülü kazanan kırmızı takımın yarışmacıları, Dominik'in en güzel villasında spa keyfi ve güzel bir akşam yemeği yaşadı. Akşam yemeğinde ise bonfile, fırın patates, cheesecake yediler.