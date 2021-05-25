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Survivor’da ödül ve performans oyununu kim kazandı? 24 Mayıs Survivor 2021’de ödül ne oldu?

25.05.2021 02:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021'in 24 Mayıs Pazartesi ekrana gelen son bölümünde büyük ödül ve performans oyunları heyecanı yaşandı. Survivor'da mavi ve kırmızı takımlar büyük ödülü kazabilmek için zorlu parkurda karşı karşıya geldi. Oyun öncesinde açıklanan büyük ödül, yarışmacıları sevinçten havaya uçurdu. Ödül oyunu sonrasında yarışmacılar, bireysel performans oyununda da sembol için mücadele etti. Peki Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Büyük ödül ne oldu?Survivor'da sembolü kimler aldı?

Survivor’da ödül ve performans oyununu kim kazandı? 24 Mayıs Survivor 2021’de ödül ne oldu?

TV8'de yayınlanan Survivor 2021'in 24 Mayıs akşamı ekrana gelen 101. bölümünde ödül oyunu mücadelesi yaşandı. Büyük ödül oyunu sonrasında ise yarışmacılar, performans oyununda sembol için mücadele verdi.

SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2021'de ödül oyunu için farklı bir parkur, farklı engeller yarışmacıları bekliyordu. Ödül oyununa iki takım da iyi başladı.

Karşılıklı alınan sayılar ile skordaki denge 5-5'e kadar devam etti. Sonrasında kırmızı takım, üst üste sayılar alarak farkı dörde çıkardı. Oyunda skor 9-5 iken Merve ile Aleyna Çalışkan parkura çıktı. Parkurda Merve, kural ihlali yaptığı için aldığı sayı iptal edildi. Oyun aynı yerden yeniden oynandı. İkinci kez oynanan oyunu da Merve Aydın kazandı ve skor 9-6 oldu. Sonraki oyunda Batuhan, Dora'yı yenerek skoru 10-6 yaptı. Böylece kırmızı takım, ödül oyununu kazandı.

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SURVİVOR’DA ÖDÜL NE OLDU?

Survivor'da ödülü kazanan kırmızı takımın yarışmacıları, Dominik'in en güzel villasında spa keyfi ve güzel bir akşam yemeği yaşadı. Akşam yemeğinde ise bonfile, fırın patates, cheesecake yediler.

PERFORMANS OYUNUNDA SEMBOLÜ KİMLER KAZANDI?

Survivor Türkiye'de yarışmacılar, rüzgarlı bir havada performans oyununa çıktı. Yine sabit olarak oynanan oyunda yarışmacılar, sembolleri bir çubukla tutarak labirent şeklinde platformdan geçirerek kule şeklinde dizildi. Oyunda kadın yarışmacılarda sembolü Aleyna Çalışkan alırken, erkeklerde kazanan ise Batuhan kazandı.

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Ödül için Aleyna Çalışkan Berkay'ı, Batuhan ise İsmail Balaban'ı seçti. Böylece kırmızı takımda ödülden faydalanamayan tek isim Aleyna Kalaycıoğlu oldu. Performans oyunu ödülü ise avokadolu, domatesli bruşetta idi.

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TV8 survivor
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