Survivor'da ortam gerildi! Çağrı Atakan'dan Survivor Steven'a sert tepki

Survivor Türkiye'nin 6. bölümde Ünlüler ve Gönüllüler takımında gergin anlar yaşandı. Market oyununun heyecanı yaşanırken ünlüler takımından Hayrettin ile gönüllüler takımından Steven parkura çıktı. Oyunu kazanan Steven'ın sevinç gösterisine ünlüler takımından Çağrı büyük tepki gösterince ortalık karıştı.

'Dilin içeride duracak' diye Steven'a sert tepki gösteren Çağrı'yı takım arkadaşları zor sakinleştirdi. Çağrı'nın "Öyle yapmayacaksın" demesine Survivor Poyraz da tepki gösterince ortam iyice gerildi.

Poyraz "Bu tavır ne" diyerek çileden çıktı.

Steven ise 'sana mı yaptım ben' diyerek kendini savundu.

Survivor Çağrı'yı ise takım arkadaşları zor sakinleştirdi. Acun Ilıcalı ise bu durumu değerlendirerek "Size yapılmış bir hareket değil" dedi.



