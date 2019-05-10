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Survivor'da Panagiotis ile Hikmet kavgası ortalığı karıştırdı! Survivor 2019'da ödül oyununu kim kazandı?

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.05.2019 01:04 | Son Güncelleme

Survivor 2019'un 9 Mayıs Perşembe ekrana gelen 66. son bölümünde erzak ve ödül oyunları oynandı. Erzak oyununda karşı karşıya gelen Panagiotis ve Hikmet oyunun ardından gerildi. Hikmet'in sus işaretine sinirlenen Panagiotis rakibinin üzerine yürüdü. Peki Survivor'da erzak ve ödül oyunlarını kimler kazandı? İşte Survivor son bölümde yaşananlar.

Survivor'da Panagiotis ile Hikmet kavgası ortalığı karıştırdı! Survivor 2019'da ödül oyununu kim kazandı?

Survivor 2019'un son bölümünde siyah ve beyaz takım yarışmacıları erzak oyununda karşı karşıya geldi. Erzak oyunu sırasında rakibini yenen Hikmet'in yaptığı sus işareti Yunan yarışmacı Panagiotis'i kızdırdı. Panagiotis Hikmet'in üzerine yürüyerek göğsüyle ittirdi. Takım arkadaşları araya girerek ikiliyi sakinleştirdi.

ERZAK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Survivor Türkiye Yunanistan'da beyaz ve siyah takımlar arasındaki erzak oyunu nefes kesti. İki takım da oyunu bırakmadı ve skor 9-9'a geldi. Son mücadeleyi kazanan siyah takım erzak ödülünü de almayı başardı.

ANNELERİNDEN GELEN YEMEKLERİ YEDİLER!
Survivor 2019’un 66. bölümünde siyah ve beyaz takım arasında müthiş bir mücadele yaşandı. Peki, Bosch Yaşam Evi ödül oyununu kim kazandı? ödül oyununu 10'a 7'lik skorla siyah takım kazandı.

Kazanan takımdaki yarışmacılar annelerinden gelen birbirinden lezzetli yemekleri yediler. Ayrıca anneleriyle olan fotoğraflarını gören yarışmacılar da gözyaşlarına hakim olamadı.


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Survivor Panagiotis hikmet kavga survivor 2019 survivor türkiye yunanistan

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