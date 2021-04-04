MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor'da performans oyununu kim kazandı? 4 Nisan Survivor 2021'de sembolü kimler kazandı?

Survivor'da performans oyununu kim kazandı? 4 Nisan Survivor 2021'de sembolü kimler kazandı?

04.04.2021 23:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021'in 4 Nisan Perşembe akşamı ekrana gelen son bölümünde performans oyunu heyecanı yaşandı. Performans oyununda sembolü kazanmak isteyen yarışmacıların mücadelesi nefes kesti. Günün sonunda ödül ve sembolü kazanan kadın ve erkek yarışmacı belli oldu. Peki, Survivor’da sembolü kimler kazandı? Survivor’da performans oyunu ödülü ne oldu?

Survivor'da performans oyununu kim kazandı? 4 Nisan Survivor 2021'de sembolü kimler kazandı?

Survivor 2021'de adada kalma mücadelesi devam ediyor. Yarışmanın oyunlarından biri olan performans oyunlarında kazanılan semboller, yarışmacılara ilerleyen günlerde avantaj kazandıracak. Bu nedenle sembolü kazanmak isteyen yarışmacılar, parkurda denge mücadelesi verdi. Son olarak ayakta kalan kadın ve erkek yarışmacı, ödülden 2 arkadaşının faydalanmasını sağladı.

SURVİVOR’DA SEMBOLÜ KAZANAN KADIN VE ERKEK YARIŞMACI

Survivor Türkiye’de sembol oyunu yine statik olarak oynanıyor. Beceri ve dengeye dayalı oyunda mekanizma üzerinde küpleri düşürmeden tutmak gerekiyordu. Oyun, kadın yarışmacılar ile başladı. İlk elenen isim Hanzade oldu. Onu, Aleyna Çalışkan ve Aleyna Kalaycıoğlu takip etti. Kalan dört yarışmacıdan önce bir ellerini bırakmaları istendi. Sonraki aşamada yarışmacılar tek ayak üzerinde durmaya çalıştı. Bu aşamada Ayşe ve İlayda sırasıyla elenen isimler oldu. Kalan iki yarışmacıdan elenen Merve olunca kadınlarda sembolü kazanan Melis oldu.

Performans oyunu erkek yarışmacılar bölümünde ilk elenen isim Reşat oldu. Ardından Poyraz da ilk etap da elendi. Gönüllüler takımında Berkay ile Dora’nın elenmesi ile tek Steven kaldı. Kalan altı yarışmacı, tek elleri ve tek ayakları üzerinde dengede durmaya çalıştı. Ünlülerde ilk elenen isim Çağrı oldu. Devamında İsmail, Doğan, Batuhan ve Steven düşürünce erkeklerde sembolü kazanan Sergen oldu.

PERFORMANS OYUNU ÖDÜLÜ NEYDİ?

Survivor’da performans oyununu kazanan yarışmacıları, seçtiği iki arkadaşı ile elmalı turta yiyebilecek. Sembolü kazanan Melis, ödül için Batuhan ve İsmail'i seçti. Sergen ise İlayda ve Merve'i seçti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nesli tehlike altında! Ağzı ve elleri bağlanmış halde ölü bulundu Nesli tehlike altında! Ağzı ve elleri bağlanmış halde ölü bulundu
Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'den oryantal şov! Erkan Kolçak Köstendil bakışlarını kaçırdı! Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'den oryantal şov! Erkan Kolçak Köstendil bakışlarını kaçırdı!
Sinan Akçıl’ın keşfi! Dikkat çekti...Sinan Akçıl’ın keşfi! Dikkat çekti...
Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

'Sadakatsiz'in yıldızını hiç böyle görmediniz!

'Sadakatsiz'in yıldızını hiç böyle görmediniz!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Gelin adayı Solmaz dansözlere taş çıkardı

Gelin adayı Solmaz dansözlere taş çıkardı

Partiyi polis bastı! Ünlü isimler bakın nasıl tepki gösterdi

Partiyi polis bastı! Ünlü isimler bakın nasıl tepki gösterdi

Gelinim Mutfakta'da diskalifiye şoku! İşin aslı sonradan anlaşıldı

Gelinim Mutfakta'da diskalifiye şoku! İşin aslı sonradan anlaşıldı

Diğer Haberler

Furkan Palalı kimdir? Furkan Palalı kaç yaşında?

Koronavirüs'e yakalanan Furkan Palalı kimdir?

Banu Alkan'ın acı günü! Ablası hayatını kaybetti

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'den ev pozları! Hayranları beğeni yağdırdı

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'den ev pozları! Hayranları beğeni yağdırdı

Engin Çağlar kimdir? Engin Çağlar kaç yaşında? Engin Çağlar gerçek ismi nedir?

Yeşilçam'ın usta ismi Engin Çağlar kimdir?

Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'den oryantal şov! Erkan Kolçak Köstendil bakışlarını kaçırdı!

Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'den oryantal şov! Erkan Kolçak Köstendil bakışlarını kaçırdı!

Tolga Eşiz kimdir? Tolga Eşiz kaç yaşında? Tolga Eşiz nereli?

Berna Laçin'in eşi Tolga Eşiz kimdir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.