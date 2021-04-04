Survivor'da performans oyununu kim kazandı? 4 Nisan Survivor 2021'de sembolü kimler kazandı?

Survivor 2021'de adada kalma mücadelesi devam ediyor. Yarışmanın oyunlarından biri olan performans oyunlarında kazanılan semboller, yarışmacılara ilerleyen günlerde avantaj kazandıracak. Bu nedenle sembolü kazanmak isteyen yarışmacılar, parkurda denge mücadelesi verdi. Son olarak ayakta kalan kadın ve erkek yarışmacı, ödülden 2 arkadaşının faydalanmasını sağladı.

SURVİVOR’DA SEMBOLÜ KAZANAN KADIN VE ERKEK YARIŞMACI

Survivor Türkiye’de sembol oyunu yine statik olarak oynanıyor. Beceri ve dengeye dayalı oyunda mekanizma üzerinde küpleri düşürmeden tutmak gerekiyordu. Oyun, kadın yarışmacılar ile başladı. İlk elenen isim Hanzade oldu. Onu, Aleyna Çalışkan ve Aleyna Kalaycıoğlu takip etti. Kalan dört yarışmacıdan önce bir ellerini bırakmaları istendi. Sonraki aşamada yarışmacılar tek ayak üzerinde durmaya çalıştı. Bu aşamada Ayşe ve İlayda sırasıyla elenen isimler oldu. Kalan iki yarışmacıdan elenen Merve olunca kadınlarda sembolü kazanan Melis oldu.

Performans oyunu erkek yarışmacılar bölümünde ilk elenen isim Reşat oldu. Ardından Poyraz da ilk etap da elendi. Gönüllüler takımında Berkay ile Dora’nın elenmesi ile tek Steven kaldı. Kalan altı yarışmacı, tek elleri ve tek ayakları üzerinde dengede durmaya çalıştı. Ünlülerde ilk elenen isim Çağrı oldu. Devamında İsmail, Doğan, Batuhan ve Steven düşürünce erkeklerde sembolü kazanan Sergen oldu.

PERFORMANS OYUNU ÖDÜLÜ NEYDİ?

Survivor’da performans oyununu kazanan yarışmacıları, seçtiği iki arkadaşı ile elmalı turta yiyebilecek. Sembolü kazanan Melis, ödül için Batuhan ve İsmail'i seçti. Sergen ise İlayda ve Merve'i seçti.

