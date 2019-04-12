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Survivor'da Survivor Hikmet ile Ria'dan ateş başında romantik dans

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 12.04.2019 21:46 | Son Güncelleme

Survivor beyaz takımdaki Türk ve Yunan yarışmacılar hava karardıktan sonra ateş başında şarkı söyledi, Hikmet ve Ria'nın romantik dansı herkesten tam not aldı.

Survivor'da Survivor Hikmet ile Ria'dan ateş başında romantik dans

Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasına Türk ve Yunan yarışmacı arasındaki romantik dans damga vurdu.

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"BİZİ KISKANIYORLAR"

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Survivor 2019'un başarılı yarışması Hikmet'in, Ria ile dansı sırasında takım arkadaşı Sabriye Şengül'e dönerek, "Bizi kıskanıyor" demesi de gülüşmelere neden oldu. Sosyal medyada da konuyla ilgili birçok yorum yapıldı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Yarışmayı iyice izdivaç programına çevirdiler." yorumunu yaptı. Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Ben yakıştırdım." yorumunu yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
survivor Survivor 2019 survivor hikmer ria dans

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