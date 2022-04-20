Survivor'da takımlar karışıyor mu? Merak edilen soru, TV 8'in sevilen yarışmasının 83. bölümünde konseye giden ünlüler takımı ile gönüllüler takımına açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı'nın açıklamaları ile yanıt buldu. Peki Survivor'da takımlar karışacak mı? Survivor All Star 2022'de takımlar ne zaman değişecek? Acun Ilıcalı açıkladı. Konuya ilişkin detaylar haberimizde.

SURVİVOR'DA TAKIMLAR KARIŞIYOR MU?

15 Nisan'da oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası konseyde ünlüler takımı ve gönüllüler takımına açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, "Sayılarda orantısızılık olduğu gibi Barış'ın oynamaması, ünlüler takımında Adem de yok. Adem'in dönüş tarihini bilmiyoruz. Survivor'da bir noktada takım değişikliği defalarca yaptık. Benim şu anda en çok merak ettiğim konu aslında bu sorunun cevabını da seyircimizden duymak istiyorum. İki takım arasında kadrosal değişim olmalı mı? Adem'in sakatlığıyla biraz daha gündeme gelmiş oldu" dedi. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabında konuyla ilgili anket açtığını belirterek "Size bu konuyla ilgili yeni bir bilgi vereceğim" ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü televizyoncu sosyal medya hesabında konuya dair anket açtı.

SURVİVOR ALL STAR 2022'DE TAKIMLAR NE ZAMAN DEĞİŞECEK?

Survivor All Star 2022'de Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklamaya göre takımlarda değişiklik için acil durum konseyi toplanacak.

20 Nisan Perşembe günü yayınlanacak olan yeni bölümde takımların karışacağı ve yeni takımların açıklanacağı düşünülüyor.

