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Survivor'da Turabi'den Adem'e zeytin dalı...

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.03.2018 09:40 | Son Güncelleme

Survivor 2018 yeni bölümde Turabi'den Adem'e zeytin dalı... Turabi ile Adem eleme gecesi tartışma yaşamıştı. Turabi, Adem'in yanına giderek yaptıklarından pişman olduğunu söyledi

Survivor'da Turabi'den Adem'e zeytin dalı...

Turabi ile Adem son elemede büyük bir tartışma yaşamış olayın görüntüleri kamuoyuyla paylaşılmamıştı. Herkes kavganın nedenini merak ederken Turabi yeni bölümde yemek ödülü oyunu öncesi Adem'in yanına giderek zeytin dalı uzattı.

"AÇKEN YAPILAN YANLIŞ BİR HAREKET"

Yaptıklarından pişman olduğunu açıklayan Turabi, açken yapılan yanlış bir hareket olduğunu söyledi. Adem'in yüzüne "Sen güzel adamsın" diyerek takım arkadaşını onore etti.

ADEM UZATILAN ELİ GERİ ÇEVİRMEDİ

Adem ise Turabi'yi geri çevirmedi ve uzatılan ele aynı şekilde karşılık verdi. Fakat Adem, olayları atlattığını ama olayda yaşananları unutmadığını aktardı. Sıkıntı kalmadığını ve tek suçlunun Turabi olmadığını kendisinin de suçlu olduğunu söyledi.

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Acun Ilıcalı Survivor Turabi adem

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