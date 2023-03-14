Survivor'da üçüncü dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 14 Mart Survivor'da eleme adayları kim oldu?

Survivor'da dokunulmazlık oyununun kazananı ve eleme potasına çıkan isimler sorgulanmaya başladı. Dominik'te heyecanın yükseldiği Survivor'da ilk iki eleme adayı belli oldu. Geçen hafta Senem'in ayrılması nedeniyle yarışmada eleme olmamıştı. Bu hafta Cansu ve Aziz eleme adayı olmuştu. İşte 14 Mart Survivor'da kazanan takım, eleme adayları ve yaşananlar...

SURVİVOR 14 MART DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bugün dokunulmazlığı kazanan takım heyecanla beklendi. 14 Mart Salı günü yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyununu kazanan takım Ünlüler takımı oldu. Öte yandan Gönüllüler takımından Osman Can Gönüllüler takımının dokunulmaz ismi oldu. Bu sayede Osman Can'ın ismi eleme potasına çıkmayacak.

SURVİVOR'DA HAFTANIN SON ELEME ADAYLARI!

Survivor'ın yeni bölümünde haftanın son eleme adayı belli oluyor. Dün akşam yaşanan konseyde daha önce sık sık eleme potasına çıkan Aziz, "Şaşırdığım bir sonuç olmadı." demişti.

Kaybeden gönüllüler takımı eleme potasına çıktı ve seyirci oylaması başladı. Ençok ismi yazılan Alper üçüncü eleme adayı olurken, Osman Can'ın belirlediği son isim de Fatih oldu.



