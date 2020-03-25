MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor'da uçuş yasağı engeli! Acun Ilıcalı'dan flaş karar! Survivor'da sakatlanan Meryem diskalifiye olursa ne yapılacak?

Survivor'da uçuş yasağı engeli! Acun Ilıcalı'dan flaş karar! Survivor'da sakatlanan Meryem diskalifiye olursa ne yapılacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2020 01:59 | Son Güncelleme

Tüm dünyayı ve Türkiye'de yayılan koronavirüs salgını nedeniyle uçuşların durması Survivor'da da etkisini gösterdi. Acun Ilıcalı, gönüllüler takımında sakatlanan Meryem'in yerine Türkiye'den yedek yarışmacı getiremediklerini belirterek alabilecekleri yeni kararı açıkladı. Peki Meryem, Survivor'a devam edemezse ne olacak? Merak edilen soruyu Acun Ilıcalı açıkladı.

Survivor'da uçuş yasağı engeli! Acun Ilıcalı'dan flaş karar! Survivor'da sakatlanan Meryem diskalifiye olursa ne yapılacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada uçuşların büyük ölçüde iptal olmasıyla, Survivor'ın çekildiği Dominik'e Türkiye'den gidiş gelişlerin de imkanı kalmadı. Acun Ilıcalı, Survivor'da sakatlanan gönüllüler takımından Meryem'in durumu hakkında konseyde açıklama yaptı.

Acun Ilıcalı, dizinden sakatlanan ve oyunlardan uzak kalan Meryem'in bir kez daha kontrole gideceğini söyledi. Doktorun kararı ise Meryem'in Survivor'daki kaderini belli edecek. Acun Ilıcalı, Meryem'in Survivor'dan ayrılması durumunda takımların dengesinin korunması açısından, iki takım arasında transfer yapılabileceğini söyledi.

meryem

"SURVIVOR'DA TAKIMLARDA DEĞİŞİKLİKLER OLABİLİR"

Konseyde konuşan Acun Ilıcalı, "Bugüne kadar her Survivor'da yedek yarışmacılar getirerek takımların dengesini oluşturmayı amaçladık. Tüm Survivor'larda bunu yaptık. Ancak artık Türkiye'den de yedek yarışmacı getirme imkanımız yok. Meryem'in son kontrolleri olacak. Meryem devam ederse sorun yok. Ama devam edemezse gönüllüler takımının ikinci yarışmacısı gitmiş olacak. Eğer Meryem ayrılırsa o zaman mutlaka başka bir çözüm bulacağız. Gönüllüler takımının güç dengesini korumak amacıyla takımsal transfer söz konusu olabilir. Meryem'in 2-3 hafta içinde düzelebilecek durumdaysa ona göre karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Türk Makyaj Markası New Well Dünya'ya Açılıyor!Türk Makyaj Markası New Well Dünya'ya Açılıyor!
Fatma Girik'ten 'evde kalın' çağrısına destek Fatma Girik'ten 'evde kalın' çağrısına destek
Estetikle bambaşka biri oldu! Tanıyana helal olsun Estetikle bambaşka biri oldu! Tanıyana helal olsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Survivor, koronavirüs, Acun Ilıcalı, dominik, survivor meryem,

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Fatih Altaylı: Görürsem döverim, ağzını burnunu kırarım

Fatih Altaylı: Görürsem döverim, ağzını burnunu kırarım

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

'Bol bol seks yapın' çağrısına yanıtı olay oldu

'Bol bol seks yapın' çağrısına yanıtı olay oldu

Telefon numarasını paylaşınca...

Telefon numarasını paylaşınca...

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Netflix yeni dizi ve filmleri neler? İşte Netflix Nisan ayında yayınlanacak yeni içerikler

Netflix yeni dizi ve filmleri neler? İşte Netflix Nisan ayında yayınlanacak yeni içerikler

Fatma Girik'ten 'evde kalın' çağrısına destek

Fatma Girik'ten 'evde kalın' çağrısına destek

Survivor'da kim elendi? Survivor sms sıralaması sonuçları açıklandı! İşte 24 Mart Salı Survivor'dan elenen isim

Survivor'da elenen isim belli oldu

Survivor'da ailesiyle görüşen Parviz gözyaşlarını tutamadı

Survivor'da ailesiyle görüşen Parviz gözyaşlarını tutamadı

Jet Sosyete'den karantina özel bölümü! Gülse Birsel bir ilke imza attı!

Gülse Birsel'den bir ilk!

İbrahim Tatlıses: Balkona çıkıp oturun

İbrahim Tatlıses'ten karantina günleri önerisi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.