Survivor'da uçuş yasağı engeli! Acun Ilıcalı'dan flaş karar! Survivor'da sakatlanan Meryem diskalifiye olursa ne yapılacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada uçuşların büyük ölçüde iptal olmasıyla, Survivor'ın çekildiği Dominik'e Türkiye'den gidiş gelişlerin de imkanı kalmadı. Acun Ilıcalı, Survivor'da sakatlanan gönüllüler takımından Meryem'in durumu hakkında konseyde açıklama yaptı.

Acun Ilıcalı, dizinden sakatlanan ve oyunlardan uzak kalan Meryem'in bir kez daha kontrole gideceğini söyledi. Doktorun kararı ise Meryem'in Survivor'daki kaderini belli edecek. Acun Ilıcalı, Meryem'in Survivor'dan ayrılması durumunda takımların dengesinin korunması açısından, iki takım arasında transfer yapılabileceğini söyledi.

"SURVIVOR'DA TAKIMLARDA DEĞİŞİKLİKLER OLABİLİR"

Konseyde konuşan Acun Ilıcalı, "Bugüne kadar her Survivor'da yedek yarışmacılar getirerek takımların dengesini oluşturmayı amaçladık. Tüm Survivor'larda bunu yaptık. Ancak artık Türkiye'den de yedek yarışmacı getirme imkanımız yok. Meryem'in son kontrolleri olacak. Meryem devam ederse sorun yok. Ama devam edemezse gönüllüler takımının ikinci yarışmacısı gitmiş olacak. Eğer Meryem ayrılırsa o zaman mutlaka başka bir çözüm bulacağız. Gönüllüler takımının güç dengesini korumak amacıyla takımsal transfer söz konusu olabilir. Meryem'in 2-3 hafta içinde düzelebilecek durumdaysa ona göre karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.



