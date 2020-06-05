Survivor'da Yasin Obuz ve Sercan Yıldırım kavgası! "Döverim seni" sözleri ortalığı karıştırdı

Survivor 2020'nin 5 Haziran Cuma ekrana gelen son bölümünde, kırmızı ve mavi takım olarak ikiye ayrılan yarışmacılar, bu sefer sembol oyunu finalinde bireysel olarak karşı karşıya geldi.

Survivor 2020 yeni bölümde sembol finalinde Yasin ile Sercan arasında gerginlik yaşandı. Berkan ile karşılaştığı oyun sonrasında Yasin ile Sercan arasında kavga çıktı. Atışlara sırasında Sercan’ın sözleri Yasin’i kızdırdı.

Bu sözlere Yasin “Sercan seni döverim ve burayı terk ederim” dedi.



Sercan ise Yasin’in bu sözlerine sert tepki verdi ve “Gel döv. Hadi gel döv o zaman” dedi. Bu sözlerin ardından birbirinin üzerine yürüyen iki yarışmacıyı arkadaşları zor ayırdı.

Takım arkadaşları araya girerek tartışmanın büyümesini engelledi.

YASİN ÖZÜR DİLEDİ

Sonrasında ise Survivor Yasin “Özür dilerim böyle bir cümle kullandığım için” diyerek Sercan’a sarıldı ve tartışmayı noktaladılar.



