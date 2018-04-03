Survivor'da yeni takımlar nasıl oldu? Survivor 2018 All Star'da Ünlüler Gönüllüler takımlarında kimler var?

Survivor tarihinde bir ilk olan gelişmeyi Acun Ilıcalı duyurmuştu. Yeni sezonda 7 dokunulmazlık oyunun 6'sı kaybeden Gönüllüler takımının, All Star karşısında güçsüz kalması nedeniyle Acun Medya ekibi radikal bir değişikliğe gitti. Survivor'da ilk baştaki All Star kadrosundan 11 yarışmacı iki ayrı takıma bölündü. Ilıcalı, 'All Star ve Gönüllüler konsepti artık bitti. Bu konsepti All Star kazandı. Şimdi artık yeni bir Survivor başlıyor' demişti. Ilıcalı, Pazartesi akşamı yayınlanan eleme konseyinde, adaya veda eden ismin açıklanmasından sonra yeni takımları duyurdu. ACUN ILICALI: 'BİR SAATTE 25 BİN MESAJ GELDİ'

Survivor'da yeni takımların açıklanacağı konseyde konuşan Acun Ilıcalı, 'Siz bu kararı açıkladıktan sonra çok ilginç bir gün yaşadınız. Ben de hayatımın en ilginç günlerinden birini geçirdim. Yeni konsepti açıkladıktan sonra Instagram'da hesabıma bir saatte 25 binden fazla yorum geldi. Seyircilerimizin bazıları bu değişikliği olumlu bulmazken, bazıları ise iyi olacağını yazdı' dedi.

İŞTE SURVIVOR'DAKİ YENİ TAKIMLAR! KİM HANGİ TAKIMDA BELLİ OLDU

Survivor'ın son bölümünde Acun Ilıcalı, yeni takımları açıkladı. İşte Ilıcalı'nın o açıklamaları: 'Eski takımlar bu akşam son defa eski takımlar olarak birlikte geceyi geçirecekler. Yarın sabah ise yeni takımlarınızla buluşacaksınız. İlk başlayan All Star'ı biri elendiği için 6'ya 5 olarak ayırdık. Gönüllüler takımında yarışacak olan 5 All Star'ı açıklıyorum. Birinci isim Hakan Hatipoğlu. İkinci isim Nagihan Karadere. Üçüncü All Star yarışmacısı Hilmi Cem İntepe oldu. Dördüncü isim Murat Ceylan. Ve son isim ise Damla Can oldu. Böylece Hakan, Nagihan, Hilmi Cem, Damla ve Murat Gönüllüler takımında yarışacaklar. Gönüller takımından aynı ekipte kalan 5 yarışmacı ise, Anıl, Cumali, Funda, Birsen ve Yağmur oldu. All Star takımında kalan ünlü isimler ise, Ümit Karan, Sema, Turabi, Adem, Yiğit, Berna, Sahra, Elif, Merve Aydın oldu. Gönüllüler'den Mustafa Kemal de takım değiştirerek All Star'a geçti. Nagihan'dan başka eski ünlüler takımından başka ünlü bulunmamakta. Takım ismi olarak yine Gönüllüler olacaksınız. Diğer takımda eski Ünlüler'de yarışan isimler olduğu için adı Ünlüler takımı olacak.'

İŞTE YENİ ÜNLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI

Eski adı All Star olan takımın adı artık Ünlüler olarak değişti. Ünlüler takımında Ümit Karan, Sema, Turabi, Adem, Yiğit, Berna, Sahra, Elif, Merve Aydın ve Mustafa Kemal olacak. YENİ GÖNÜLLÜLER TAKIMINDA KİMLER VAR?

Gönüllüler takımına All Star'dan Damla, Murat, Hilmi Cem geldi. Nagihan, Hakan, Anıl, Cumali, Funda, Birsen ve Yağmur ise eski takımlarında kaldı. GÖNÜLLÜLER'E GEÇEN İSİMLER NELER SÖYLEDİ?

All Star'dan Gönüllüler'e geçen Murat Ceylan, 'Bu takımda olmaktan çok mutluydum. Masal gibi geçti iki ay. Arkadaşlarımı çok seviyorum. Onlara karşı nasıl yarışacağımı bilmiyorum. Ama yeni takımımında elimden geleni yapacağım. Yeni ve seviyeli arkadaşlıklara her zaman açığım' dedi. Hilmi Cem ise, 'Eskiden Gönüllüler takımında yarıştım. Yine aynı yere gidiyorum' diyerek duygularını açıkladı.Damla ise gideceğini hissettiğini söyleyerek, 'Sema ile çok duygusal şeyler yaşadık. Biz üzülüyoruz ama Gönüllüler yanlış anlamasın sadece birlikte çok şey paylaştığımız için bu üzüntümüz. Sizin yanınıza geleceğimiz için değil' şeklinde konuştu.

SURVIVOR'DAN BU HAFTA KİM ELENDİ?

Gönüllüler takımından elemeye kalan Birsen, Yağmur ve Nevin Yanıt arasında en az oyu alarak yarışmaya bu hafta veda eden isim belli oldu. Milli atlet Nevin Yanıt, Survivor'dan elenerek adaya veda etti. KONSEYDE HAKAN SEMA GERGİNLİĞİ

Survivor'ın eleme gecesinde Hakan ile Sema arasında gerginlik yaşandı. Hakan, üzerlerinde baskı hissettiklerini söyledi. Hakan, All Star takımının kendisini ve Nagihan'ı günah kesiçisi ilan ettiğini açıkladı. Bu sözlere kızan Sema, Hakan'la olan tüm ilişkisini kestiğini açıkladı. Hakan Hatipoğlu, 'All Star'da 1-2 kişi hariç herkes benim için pırlanta gibi. Ama Sema'nın son sözleri beni kırdı. Bizden böyle bir cümle duymayacak Sema.' şeklinde konuştu. ACUN ILICALI'DAN CUMALİ'YE UYARI

Konseyde Gönüllüler'den Cumali'nin dışlandığı sözlerine Ilıcalı'dan tepki geldi. Acun Ilıcalı, Cumali'ye fazla alıngan olduğunu söyleyerek, 'Takım seni bağrına basmış. Hakan en yakın dostun. Dışlanıyormuş gibi düşünmemen lazım. Sende son dönemlerde çok fazla alınganlık var.' dedi.