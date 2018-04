Survivor'da yeni takımlar nasıl oldu? Survivor 2018 All Star'da Ünlüler Gönüllüler takımlarında kimler var?

Survivor tarihinde bir ilk olan gelişmeyi Acun Ilıcalı duyurmuştu. Yeni sezonda 7 dokunulmazlık oyunun 6'sı kaybeden Gönüllüler takımının, All Star karşısında güçsüz kalması nedeniyle Acun Medya ekibi radikal bir değişikliğe gitti. Survivor'da ilk baştaki All Star kadrosundan 11 yarışmacı iki ayrı takıma bölündü. Ilıcalı, 'All Star ve Gönüllüler konsepti artık bitti. Bu konsepti All Star kazandı. Şimdi artık yeni bir Survivor başlıyor' demişti. Ilıcalı, Pazartesi akşamı yayınlanan eleme konseyinde, adaya veda eden ismin açıklanmasından sonra yeni takımları duyurdu.

ACUN ILICALI: 'BİR SAATTE 25 BİN MESAJ GELDİ'

Survivor'da yeni takımların açıklanacağı konseyde konuşan Acun Ilıcalı, 'Siz bu kararı açıkladıktan sonra çok ilginç bir gün yaşadınız. Ben de hayatımın en ilginç günlerinden birini geçirdim. Yeni konsepti açıkladıktan sonra Instagram'da hesabıma bir saatte 25 binden fazla yorum geldi. Seyircilerimizin bazıları bu değişikliği olumlu bulmazken, bazıları ise iyi olacağını yazdı' dedi.