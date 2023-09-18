MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor'daki rakiplerine meydan okuyan Turabi annesini kızdırdı! 'Laflarımı adaya saklayacağım!'

Survivor'daki rakiplerine meydan okuyan Turabi annesini kızdırdı! 'Laflarımı adaya saklayacağım!'

18.09.2023 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2014, 2015 ve 2018 yıllarında 'Survivor'da mücadele edip, iki kez şampiyonluk kupasını kaldırmaya hak kazanan Turabi Çamkıran, 'All Star 2014'te de yer alacak. Geçtiğimiz günlerde rakiplerine meydan okuyan paylaşımlar yapan Turabi son olarak Acun Ilıcalı ile yaptığı telefon görüşmesiyle gündem olmuştu. Turbo Turabi şimdi de, annesinden gelen mesajı sosyal medya hesabından paylaşmasıyla dikkat çekti.

Survivor All Star 2014 kadrosuna dahil olan yarışmacıları sosyal medya hesabından tek tek açıklayan Acun Ilıcalı, iki kez şampiyonluk elde eden Turabi Çamkıran'ın da yeni sezonda fenomen yarışmada yer alacağını duyurmuştu.

Ilıcalı, Turabi'nin fotoğrafını paylaşıp 'Survivor tarihinin efsane ismi Turabi üçüncü kez şampiyon olmak için All Star'a geliyor. MTV'de katıldığı programda da birinci olarak bizi gururlandıran Turabi'nin bu sefer zorlu rakipleri karşısında ne yapacağını merak ediyorum.' sözlerini not düşmüştü.

Turabi 2

Rakiplerine göndermede bulunduğu paylaşımlarıyla son dönemde adından sıkça söz ettirmeyi başaran Turbo Turabi, sosyal medyada çok konuşulacak bir açıklamaya imza atmıştı.

Turabi 3

"DİREKT DİSKALİFİYE EDECEKMİŞ"

''Acun abiyle uzun uzadıya telefon görüşmemizden sonra (bir dakika 33 saniye) bir karara vardık. Bana söz verdi. Artık 'Turabi dur! Yoksa diskalifiye olursun!' diye beni uyarıp, kısıtlamayacakmış. Tüm Survivor All Star2024 yarışmacılarına uyarımdır! Artık ayağınızı denk alın karşımda! Bu saatten sonra Acun abinin 'Turabi dur! Yoksa diskalifiye olursun' lafı geçersizdir! Direkt diskalifiye edecekmiş'' ifadelerini kullanan ünlü isim, sözlerine şöyle devam etmişti:

Turabi 4

''Ayağınızı denk alıp, dikkat etmezseniz hepinize birden dalarım. Ondan sonra Survivor’a devam edip edemiyeceğime de doktorumuz karar verir. Çünkü kesin beni parçalarsınız. Şans eseri elinizden sağ kurtulursam bu sefer de Acun abi diskalifiye eder. Bensiz pilavsız kuru fasülye gibi kalırsınız ortada. Kavga yok! Konsey yok! Dörtlükler yok! Laf sokma yok! Daha söyleyemeyeceğim yeni şeyler yok. Sıkılırsınız valla. Benden söylemesi.''

Turabi 5

"ANNEMDEN FIRÇA YEDİM"

36 yaşındaki Turabi Çamkıran, son olarak tavırlarıyla ilgili annesinden uyarı aldığını açıkladı.

Annesi Meryem Çamkıran'ın kendisine "Dilin dursun!" diye yazdığı mesajı 1.9 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından paylaşan Çamkıran; şu ifadeleri kullandı:

Turabi paylaşım

''Anadan yaklaşık üç saatlik fırça yedim. Artık kimseye laf atmayacağım, söz verdim. Laflarımı adaya saklayacağım. Ama yine de istisnalar kaideyi bozabilir...''

İlginizi Çekebilir

Aradığınız her şey burada! Ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

Aradığınız her şey burada! Ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

Çok satanlarda zirvede! Terrex koleksiyonunun en sevileni indirimde

Çok satanlarda zirvede! Terrex koleksiyonunun en sevileni indirimde

 Çok satanlarda zirvede! Tasarım ödüllü airfryerda fırsat

Çok satanlarda zirvede! Tasarım ödüllü airfryerda fırsat

 Yürüyüşten koşuya her adımda konforu hissettirecek

Yürüyüşten koşuya her adımda konforu hissettirecek

 Rahat, kaliteli, uygun fiyatlı! "İyi ki aldım" diyeceksiniz! Şimdi indirimde

Rahat, kaliteli, uygun fiyatlı! "İyi ki aldım" diyeceksiniz! Şimdi indirimde

 Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

Kaliteli bir terlik arayanlar buraya! Birkenstock indiriminin son günü

Kaliteli bir terlik arayanlar buraya! Birkenstock indiriminin son günü


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sütyen-ceket kombiniyle sokak tarzını yansıttı! Sütyen-ceket kombiniyle sokak tarzını yansıttı!
Melis İşiten ve Sergen Deveci yeniden birlikte mi? Açıklama geldiMelis İşiten ve Sergen Deveci yeniden birlikte mi? Açıklama geldi
Yıllar önce rol aldığı film ortaya çıktı! O görüntüler olay oldu Yıllar önce rol aldığı film ortaya çıktı! O görüntüler olay oldu
Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı Turabi Çamkıran sosyal medya yaşında ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

120 kilo verdi! Her gün yediği şeyi açıklayınca...

120 kilo verdi! Her gün yediği şeyi açıklayınca...

Çok satanlarda zirvede! Terrex koleksiyonunun en sevileni indirimde

Çok satanlarda zirvede! Terrex koleksiyonunun en sevileni indirimde

9 yaşındaki öğrenci öğretmeni tarafından metal cetvelle darp edildi

9 yaşındaki öğrenci öğretmeni tarafından metal cetvelle darp edildi

Uyuşturucu partisine 11 yaşındaki oğluyla birlikte gitti

Uyuşturucu partisine 11 yaşındaki oğluyla birlikte gitti

Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.