Survivor'daki rakiplerine meydan okuyan Turabi annesini kızdırdı! 'Laflarımı adaya saklayacağım!'

Survivor All Star 2014 kadrosuna dahil olan yarışmacıları sosyal medya hesabından tek tek açıklayan Acun Ilıcalı, iki kez şampiyonluk elde eden Turabi Çamkıran'ın da yeni sezonda fenomen yarışmada yer alacağını duyurmuştu.

Ilıcalı, Turabi'nin fotoğrafını paylaşıp 'Survivor tarihinin efsane ismi Turabi üçüncü kez şampiyon olmak için All Star'a geliyor. MTV'de katıldığı programda da birinci olarak bizi gururlandıran Turabi'nin bu sefer zorlu rakipleri karşısında ne yapacağını merak ediyorum.' sözlerini not düşmüştü.

Rakiplerine göndermede bulunduğu paylaşımlarıyla son dönemde adından sıkça söz ettirmeyi başaran Turbo Turabi, sosyal medyada çok konuşulacak bir açıklamaya imza atmıştı.

"DİREKT DİSKALİFİYE EDECEKMİŞ"

''Acun abiyle uzun uzadıya telefon görüşmemizden sonra (bir dakika 33 saniye) bir karara vardık. Bana söz verdi. Artık 'Turabi dur! Yoksa diskalifiye olursun!' diye beni uyarıp, kısıtlamayacakmış. Tüm Survivor All Star2024 yarışmacılarına uyarımdır! Artık ayağınızı denk alın karşımda! Bu saatten sonra Acun abinin 'Turabi dur! Yoksa diskalifiye olursun' lafı geçersizdir! Direkt diskalifiye edecekmiş'' ifadelerini kullanan ünlü isim, sözlerine şöyle devam etmişti:

''Ayağınızı denk alıp, dikkat etmezseniz hepinize birden dalarım. Ondan sonra Survivor’a devam edip edemiyeceğime de doktorumuz karar verir. Çünkü kesin beni parçalarsınız. Şans eseri elinizden sağ kurtulursam bu sefer de Acun abi diskalifiye eder. Bensiz pilavsız kuru fasülye gibi kalırsınız ortada. Kavga yok! Konsey yok! Dörtlükler yok! Laf sokma yok! Daha söyleyemeyeceğim yeni şeyler yok. Sıkılırsınız valla. Benden söylemesi.''

"ANNEMDEN FIRÇA YEDİM"

36 yaşındaki Turabi Çamkıran, son olarak tavırlarıyla ilgili annesinden uyarı aldığını açıkladı.

Annesi Meryem Çamkıran'ın kendisine "Dilin dursun!" diye yazdığı mesajı 1.9 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından paylaşan Çamkıran; şu ifadeleri kullandı:

''Anadan yaklaşık üç saatlik fırça yedim. Artık kimseye laf atmayacağım, söz verdim. Laflarımı adaya saklayacağım. Ama yine de istisnalar kaideyi bozabilir...''



