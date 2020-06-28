Survivor'dan ayrılan Ersin Korkut, köpeği Mes'in ölüm haberini nasıl aldığını anlattı: Yılmaz Erdoğan'ı aradım

Sakatlığı nedeniyle Survivor'a veda ettikten sonra Dominik'te kalan ve geçtiğimiz gün Türkiye'ye dönen Ersin Korkut, Survivor Panaroma'nın canlı yayınına katıldı. Yarışmayla ilgili birçok konuda yorum yapan Ersin, köpeği Mes'in ölüm haberini kimden nasıl aldığını detaylarıyla anlattı.

Survivor'a gitmeden önce biraz egzersiz yaptığını anlatan Ersin Korkut, ilk iki hafta çok zorlandığını ancak sonrasında yarışmaya adapte olduğunu söyledi. Survivor'dan gitmek zorunda kalmasa çeyrek finali kesin göreceğini hatta final dörtlüsünün arasında bile yer alabileceğini söyleyen Ersin, "Benim olduğum dönemde oynanan bireysel oyunlarda ben baya iyiydim. Birçok yarışmacıyı da yenmiştim. O yüzden şansım yüksek olurdu" dedi.

ERSİN NEDEN AĞLADIĞINI AÇIKLADI

Elendikten sonra yaşadıklarını anlatan Ersin, ağladığı videoya da açıklık getirdi. İlk elendiği an köpeğinin öldüğünü bilmediğini söyleyen Ersin, elenen arkadaşlarının yanına gittiğini ancak kimsenin kendisiyle fazla samimi olmadığını söyledi.

Bu duruma içerlediğini anlatan Ersin, ağlarken çekilen videonun da sebebinin bu olduğunu, o an bir duygu patlaması yaşadığını açıkladı.