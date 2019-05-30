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Survivor'dan dönen Hakan Hatipoğlu, kızı Lila'ya kavuşunca gözyaşlarını tutamadı

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 30.05.2019 23:08 | Son Güncelleme

Survivor yarışması için gittiği Dominik'ten dönen Hakan Hatipoğlu, 10 gün ayrı kaldığı kızı Lila’ya kavuştuğu anlarda gözyaşlarını tutamadı.

Hakan Hatipoğlu ve Gizem Hatioğlu'nun kızları Lila 7 ay önce dünyaya gelmişti. Survivor 2019'da konuk yarışmacı olarak katılan Hakan Hatipoğlu, kızından 10 gün uzak kaldı.

Dominik'ten dönen Hatipoğlu, kızı Lila'ya kavuştuğu anları Instagram hesabından paylaştı. Gözyaşlarını tutamayan Hatipoğlu, videoyu ise "10 günün sonunda kavuştuk canım kızımla. Bol bol yumuldum, sarıldım. Şimdi evde annişkomuzu bekliyoruz sarılmak için. Evlad başka birşey... Anlatılamaz" notunu yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
Hakan Hatipoğlu gizem hatipoğlu survivor

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