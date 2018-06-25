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Survivor'dan elenen Hakan Hatipoğlu'nun eşi Gizem'den duygusal mesaj

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.06.2018 19:55 | Son Güncelleme

Survivor 2018 yarışmasından elenen Hakan Hatipoğlu'nun hamile olan eşi Gizem Hatipoğlu, sosyal medya hesabından duygu dolu bir paylaşıma imza attı.

Survivor'dan elenen Hakan Hatipoğlu'nun eşi Gizem'den duygusal mesaj

TV8'de yayınlanan, Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği 'Survivor 2018'e veda eden son isim Hakan Hatipoğlu oldu.

Kıbrıs'ta gerçekleşecek büyük finale gitmeyi bir kez daha başaramayan yarışmacıya en büyük teselli hamile eşi Gizem'den geldi.

Instagram hesabından eşiyle yanak yanağa çekilmiş pzonu paylaşan Gizem Hatipoğlu, kalp emojisi ile birlikte şu satırlara yer verdi:
"Veda zamanı... Aslında kavuşma zamanı. Sen hep 'ayrılıklar güzeldir eğer kavuşmalar bir fazlaysa' derdin. Survivor'a giderken 'seni yalnız bırakmak istemiyorum' demiştin. Bırakmamışsın da. Gönül isterdi ki Hako'm Kıbrıs'a gidenlerden olmanı ama nasip buraya kadarmış. En önemlisi çok şükür ki sağlıkla tamamladın bu zorlu mücadeleyi. 5 aydır hergün ayrı bir heyecan yaşattın bize. Seninle sevindik seninle ağladık. İstanbul ödülünde 7 yıllık evliliğimizin meyvesi kızımızı babasına müjdelemek var ya, işte o en anlamlısıydı benim için. Senin haberi aldığında ilk sevincini hayatım boyunca unutamayacağım. İyi ki tekrar katılmışsın Survivor'a. İyi ki... Konseydeki son konuşmanda da vicdanınla, insanlığınla, yine bizi duygulandırdın. Sen hem iyi bir insansın hem de iyi bir Survivor. Şimdi de çok iyi bir baba olacaksın buna eminim. Sevenlerin, dostların, tüm destekçilerin, ailen olarak heyecanla bekliyoruz seni. Gönlümüzün şampiyonu şimdi yuvana dönme zamanı. Gel hadi, kızımla, ailenle seni heyecanla bekliyor olacağız havaalanında. Ve şunu bil ki aşkım, aşık olduğun iki kadın seninle gurur duyuyor."

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Anahtar Kelimeler:
Hakan HAtipoğlu gizem hatipoğlu survivor 2018 Survivor

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