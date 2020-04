Survivor'dan elenen Parviz için Acun Ilıcalı'dan açıklama

Instagram'dan takipçilerinin sorularını yanıtlayan Acun Ilıcalı, Survivor'da Parviz'in elenmesiyle ilgili konuştu.

"PARVİZ'İN ELENMESİNE ÇOK ÜZÜLDÜM"

Parviz'in elenmesine çok üzüldüğünü belirten Ilıcalı, "Parviz elenmemeliydi. Ama yapacak bir şey yok. Biraz erken oldu. Sebebi şuydu; kritik yerlerde devreye girseydi elenmezdi. Performans yanında karakteri de ortaya koymak lazım Survivor’da. Çok üzüldüm elenmesine" dedi.



"ŞAMPİYONLUK İÇİN 5-6 İSİM SAYABİLİRİM"

Acun Ilıcalı, "Şampiyon adayı çok var. 5-6 isim sayabilirim ama isim vermek de istemiyorum. Nisa’nın Survivor şartlarına dönmesi lazım, şu an zorlanıyor. Cemal Can’da bir dönem zorluk yaşadı ve şu an daha iyi durumda. Berkan, Barış, Aycan ve Elif’in de şansı var. Yani çok adayımız var. Aslında şampiyon adaylarını birleşme partisinden sonra daha net göreceğiz. Çünkü Survivor’da birleşmeden sonra her şey değişir, bambaşka olur" ifadelerini de kullandı.

NİSA VE SERCAN AŞKI YORUMU

Survivor'da Nisa ile Sercan arasındaki yakınlaşmanın sorulması üzerine ise Ilıcalı, "Nisa ve Sercan konusuyla ilgili şunu söyleyebilirim; biz de sizzler gibi ekranda ne seyrediyorsak o. Sercan’ın Nisa’ya bir ilgisinin olduğunu görüyoruz ama Nisa’nın ilgisi var mı bilmiyoruz. Nadir denk geldiklerinde bir şeyler görülüyor şimdilik" yanıtını verdi.

"ERSİN'E SÖYLEYEMEDİK"

Ersin Korkut ile ilgili soruya ise Acun Ilıcalı, "Ersin’e köpeği Mess’in öldüğünü söyleyemiyoruz. Üzücü bir olay. Öte yandan Ersin de köpeğiyle ilgili çok konuşmaya başladı, çok özledi onu. Şu an bir çıkmazdayız, nasıl söyleyeceğiz bilmiyorum" şeklinde cevap verdi.