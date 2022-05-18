Survivor'dan elenen Seda Ocak'ın eşi Yasin Ocak bakın meğer kimmiş

İlgiyle izlenen Survivor All Star 2022'de 17 Mayıs akşamında elenen isim eski milli atlet Seda Ocak oldu. Ocak elenince karşı takımdan kardeşi Sema Aydemir gözyaşlarına boğuldu. Seda Ocak'ın eşi Yasin Ocak bakın kim çıktı.

SEDA OCAK'IN EŞİ BAKIN MEĞER KİMMİŞ

100 metre engelli branşında yarışmış Türk eski milli atlet Seda Ocak, kendisi gibi sporcu olan Yasin Ocak'la 2003'te evlendi.

İkilinin bu evlilikten 2 çocuğu bulunuyor.

Yasin Ocak, Survivor'a 2. kez giden eşine sosyal medya hesabından tam destek verdi.

Yasin Ocak'ın Instagram'ında Seda Ocak ile çekildiği çok sayıda fotoğraf bulunuyor.

Aktif spor kariyerine sahip olan Yasin Ocak hakkında pek bilgi bulunmuyor.



