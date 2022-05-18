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Survivor'dan elenen Seda Ocak'ın eşi Yasin Ocak bakın meğer kimmiş

18.05.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski milli atlet Seda Ocak, ününü Survivor programı ile kazandı. Survivor 2019'da 2. olan Seda Ocak, Survivor All Star 2022'de elendi. Seda Ocak'ın eşi Yasin Ocak, eşine desteğini Survivor boyunca eksik etmedi.

Survivor'dan elenen Seda Ocak'ın eşi Yasin Ocak bakın meğer kimmiş

İlgiyle izlenen Survivor All Star 2022'de 17 Mayıs akşamında elenen isim eski milli atlet Seda Ocak oldu. Ocak elenince karşı takımdan kardeşi Sema Aydemir gözyaşlarına boğuldu. Seda Ocak'ın eşi Yasin Ocak bakın kim çıktı.

SEDA OCAK'IN EŞİ BAKIN MEĞER KİMMİŞ

100 metre engelli branşında yarışmış Türk eski milli atlet Seda Ocak, kendisi gibi sporcu olan Yasin Ocak'la 2003'te evlendi.

Survivor'dan elenen Seda Ocak'ın eşi Yasin Ocak bakın meğer kimmiş

İkilinin bu evlilikten 2 çocuğu bulunuyor.

Survivor'dan elenen Seda Ocak'ın eşi Yasin Ocak bakın meğer kimmiş

Yasin Ocak, Survivor'a 2. kez giden eşine sosyal medya hesabından tam destek verdi.

Survivor'dan elenen Seda Ocak'ın eşi Yasin Ocak bakın meğer kimmiş

Yasin Ocak'ın Instagram'ında Seda Ocak ile çekildiği çok sayıda fotoğraf bulunuyor.

Survivor'dan elenen Seda Ocak'ın eşi Yasin Ocak bakın meğer kimmiş

Aktif spor kariyerine sahip olan Yasin Ocak hakkında pek bilgi bulunmuyor.

Survivor'dan elenen Seda Ocak'ın eşi Yasin Ocak bakın meğer kimmiş

Survivor'dan elenen Seda Ocak'ın eşi Yasin Ocak bakın meğer kimmiş

Survivor'dan elenen Seda Ocak'ın eşi Yasin Ocak bakın meğer kimmiş


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survivor
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