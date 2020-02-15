Survivor'dan ilk görüntüler! Acun Ilıcalı paylaştı! Survivor 2020 yarışmacısı Evrim'in zor anları

Acun Ilıcalı, Survivor'da yarışan yüzme öğretmeni Evrim'in görüntülerini Instagram hesabından paylaştı. O Ses Türkiye'nin yarı finalinde de görüntüleri yayınlayan Ilıcalı, geçtiğimiz yıllara göre bu sezon Survivor'da şartları daha da zorlaştırdıklarını açıkladı.

O Ses Türkiye'de görüntüleri yayınlayan Acun Ilıcalı “Dayanamadım yayınlamak zorundayım başımıza ilk defa böyle bir şey geldi" dedi. Dominik'teki çekimlerin 5. gününde gözyaşlarını tutamayan Evrim'in şartların zorluğundan yakınması dikkat çekti. Röportaj sırasında ada şartlarından şikayet edip gözyaşlarını tutamayan yarışmacı Evrim "Gerçekten çok kötüyüm. Ama bugün biraz daha iyiyim. Bunları annem görmesin. Çok zor… Ağlayamıyorum bile gücüm yok. Su içmek mide bulandırıyor. Sohbet etmek istiyorum çay kahve içmek istiyorum. Moralim çok bozuk bana lütfen insan gibi bir kahve verebilir misiniz? Bir insanla adanın dışında bir sohbet etmek istiyorum Burası bana çok ağır geldi. Yastık yok boynum ağrıyor. Pislik cabası daha ne söyleyebilirim ki, moralim çok bozuk" ifadelerini kullandı.