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Survivor'dan ilk görüntüler! Acun Ilıcalı paylaştı! Survivor 2020 yarışmacısı Evrim'in zor anları

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2020 03:42 | Son Güncelleme

Survivor 2020 yarışması büyük bir heyecanla bekleniyor. 16 Şubat Pazar TV8'de yayınlanmaya başlayacak olan Survivor 2020'den ilk görüntüleri Acun Ilıcalı paylaştı. Survivor'da gönüllüler takımında yer alan Evrim Keklik, yarışmanın 5. gününde gözyaşları içinde isyan etti. Survivor'da bu sezon şartların çok zor olacağını belirten Acun Ilıcalı adanın 5. gününde Evrim’in röportajının bir kısmını yayınladı.

Survivor'dan ilk görüntüler! Acun Ilıcalı paylaştı! Survivor 2020 yarışmacısı Evrim'in zor anları

Acun Ilıcalı, Survivor'da yarışan yüzme öğretmeni Evrim'in görüntülerini Instagram hesabından paylaştı. O Ses Türkiye'nin yarı finalinde de görüntüleri yayınlayan Ilıcalı, geçtiğimiz yıllara göre bu sezon Survivor'da şartları daha da zorlaştırdıklarını açıkladı.

O Ses Türkiye'de görüntüleri yayınlayan Acun Ilıcalı “Dayanamadım yayınlamak zorundayım başımıza ilk defa böyle bir şey geldi" dedi. Dominik'teki çekimlerin 5. gününde gözyaşlarını tutamayan Evrim'in şartların zorluğundan yakınması dikkat çekti. Röportaj sırasında ada şartlarından şikayet edip gözyaşlarını tutamayan yarışmacı Evrim "Gerçekten çok kötüyüm. Ama bugün biraz daha iyiyim. Bunları annem görmesin. Çok zor… Ağlayamıyorum bile gücüm yok. Su içmek mide bulandırıyor. Sohbet etmek istiyorum çay kahve içmek istiyorum. Moralim çok bozuk bana lütfen insan gibi bir kahve verebilir misiniz? Bir insanla adanın dışında bir sohbet etmek istiyorum Burası bana çok ağır geldi. Yastık yok boynum ağrıyor. Pislik cabası daha ne söyleyebilirim ki, moralim çok bozuk" ifadelerini kullandı.

SURVIVOR EVRİM KEKLİK KİMDİR?

Survivor 2020 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Evrim Keklik kensini şu şekilde tanımlıyor:

"Merhaba, ben Evrim Keklik 29 yaşındayım. İstanbul’da doğdum ilkokul 1. sınıfta Fenerbahce Spor Kulübü’nde voleybola başladım ve 10 yıl boyunca devam ettim. Sonrasında Galatasaray voleybol takımına transfer oldum ve 1 yıl sonra oradan da Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına transferim gerçekleşti. Omzumda oluşan sakatlıktan dolayı tedavilerim uzun sürdü ve voleybola ara vermek zorunda kaldım bu sırada Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünde eğitimime devam ettim. Üniversite de 4 yıl yüzdüm ve 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun oldum. Üniversite eğitimim 7 yıl sürdü. İstanbul’a ailemin yanına 2017 yılında geri döndüm ve sualtı hokeyi ne başladım 1 yıldır bu spor ile ilgilenmekteyim ve bir spor kulübünde yuzme antrenörlüğüne de devam ediyorum."

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