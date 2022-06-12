Survivor'da bireyselliğe kısa bir zaman kala bir eleme heyecanı daha yaşandı. Vakit geçerken dokunulmazlık oyunlarının önemi daha çok artıyor. Dokunulmazlığı kaybeden taraf eleme potasında takım arkadaşının adını yazıp eleme adayını belirliyor. Peki Survivor'dan kim elendi? 11 Haziran Survivor'dan elenen kim oldu? İşte detaylar...

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Haftanın ilk eleme adayı Ayşe Yüksel olmuştu. Yüksel'in ardından oy çoğunluğu ile önce Batuhan, sonrasında ise Hikmet potaya girmişti. En son potaya giren isim ise Anıl Berk Baki olmuştu.

Sms oylamasının sonucunda en az oyu alarak adaya veda etmek zorunda kalan yarışmacı, Anıl Berk Baki oldu.



