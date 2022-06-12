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Survivor'dan kim elendi? 11 Haziran Survivor'dan elenen kim oldu?

12.06.2022 00:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Bilindiği üzere adaya veda eden son yarışmacı Evrim Keklik olmuştu. Bu vedanın ardından bir eleme heyecanı daha yaşandı. Peki Survivor'dan kim elendi? 11 Haziran Survivor'dan elenen kim oldu? İşte detaylar...

Survivor'dan kim elendi? 11 Haziran Survivor'dan elenen kim oldu?

Survivor'da bireyselliğe kısa bir zaman kala bir eleme heyecanı daha yaşandı. Vakit geçerken dokunulmazlık oyunlarının önemi daha çok artıyor. Dokunulmazlığı kaybeden taraf eleme potasında takım arkadaşının adını yazıp eleme adayını belirliyor. Peki Survivor'dan kim elendi? 11 Haziran Survivor'dan elenen kim oldu? İşte detaylar...

Survivor'dan kim elendi? 11 Haziran Survivor'dan elenen kim oldu?

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Haftanın ilk eleme adayı Ayşe Yüksel olmuştu. Yüksel'in ardından oy çoğunluğu ile önce Batuhan, sonrasında ise Hikmet potaya girmişti. En son potaya giren isim ise Anıl Berk Baki olmuştu.

Sms oylamasının sonucunda en az oyu alarak adaya veda etmek zorunda kalan yarışmacı, Anıl Berk Baki oldu.

Survivor Anıl Berk Baki kimdir, kaç yaşında ve nereli? Anıl Berk Baki Survivor'dan elendi mi?Survivor Anıl Berk Baki kimdir, kaç yaşında ve nereli? Anıl Berk Baki Survivor'dan elendi mi?


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Survivor Anıl Berk Baki kimdir, kaç yaşında ve nereli? Anıl Berk Baki Survivor'dan elendi mi?Survivor Anıl Berk Baki kimdir, kaç yaşında ve nereli? Anıl Berk Baki Survivor'dan elendi mi?
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survivor
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