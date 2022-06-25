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Survivor'dan kim elendi? 24 Haziran Survivor'dan elenen kişi kim oldu?

25.06.2022 00:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star 2022'de büyük finale kısa bir zaman kala heyecan dorukta. Hızlı elemeler devam ediyor. Bilindiği üzere Survivor'dan elenen son isim Berkan Karabulut olmuştu. Peki Survivor'dan kim elendi? 24 Haziran Survivor'dan elenen kişi kim oldu? İşte merak edilenler...

Survivor'dan kim elendi? 24 Haziran Survivor'dan elenen kişi kim oldu?

Survivor All Star'da yarışmacılar elenmemek ve finale yaklaşmak için dokunulmazlık oyunlarında ellerinden geleni yapıyor. Survivor'da hızlı elemeler devam ederken 24 Haziran akşamında yayınlanan yeni bölümde bir yarışmacı, Survivor'a veda etti. Peki Survivor'dan kim elendi? 24 Haziran Survivor'dan elenen kişi kim oldu? İşte merak edilenler...

SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?

Survivor'da haftanın ilk eleme adayı, Adem Kılıçcı'nın söylediği Ayşe Yüksel olmuştu. Ardından dokunulmazlığı kazanan Ayşe Yüksel, eleme adayı olarak Nagihan Karadere'yi gösterdi. 24 Haziran akşamında yayınlanan yeni bölümde ise haftanın 3. eleme adayı Hikmet oldu. Böylelikle eleme potasında Ayşe, Nagihan ve Hikmet yer aldı.

Sms oylaması sonucunda rakiplerinden daha az oy alıp adaya veda eden isim Nagihan Karadere oldu.

Survivor'dan kim elendi? 24 Haziran Survivor'dan elenen kişi kim oldu?

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TV8 survivor
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