Survivor All Star'da yarışmacılar elenmemek ve finale yaklaşmak için dokunulmazlık oyunlarında ellerinden geleni yapıyor. Survivor'da hızlı elemeler devam ederken 24 Haziran akşamında yayınlanan yeni bölümde bir yarışmacı, Survivor'a veda etti. Peki Survivor'dan kim elendi? 24 Haziran Survivor'dan elenen kişi kim oldu? İşte merak edilenler...

SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?

Survivor'da haftanın ilk eleme adayı, Adem Kılıçcı'nın söylediği Ayşe Yüksel olmuştu. Ardından dokunulmazlığı kazanan Ayşe Yüksel, eleme adayı olarak Nagihan Karadere'yi gösterdi. 24 Haziran akşamında yayınlanan yeni bölümde ise haftanın 3. eleme adayı Hikmet oldu. Böylelikle eleme potasında Ayşe, Nagihan ve Hikmet yer aldı.

Sms oylaması sonucunda rakiplerinden daha az oy alıp adaya veda eden isim Nagihan Karadere oldu.





