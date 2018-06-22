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Survivor'dan kim elendi? Survivor 22 Haziran Cuma Survivor 106. bölüm eleme sonuçları

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.06.2018 23:24 | Son Güncelleme

Survivor 2018'in 22 Haziran Cuma yayınlanan 106. bölümünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki büyük finale bir hafta kala bir isim daha veda etti. Kenan Doğulu sürprizi nedeniyle bir gün ertelenen eleme konseyinin sonuçları Cuma akşamı açıklandı. Survivor'da kim elendi? Survivor'da bireysel dokunulmazlık oyunu sonrasında elemeye Turabi, Hakan Hatipoğlu ve Murat Ceylan kaldı. Son toplu sms oylaması sonuçlarına göre Survivor'dan kim gitti?

Survivor'dan kim elendi? Survivor 22 Haziran Cuma Survivor 106. bölüm eleme sonuçları

Survivor 2018 29 Haziran Cuma akşamı KKTC'den yapılacak olan büyük finale kısa süre kala bir kişi daha yarışmaya veda etti.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?
Survivor'ın iddialı yarışmacılarından Hakan Hatipoğlu, Turabi Çamkıran ve Murat Ceylan arasında eleme sırasından bir isim elendi. Dominik'te yapılan son toplu sms oylaması sonuçlarına göre, Hakan, Turabi ve Murat arasında en az oyu alan yarışmacı olan Murat Ceylan elenerek adaya veda etti.

ELENEN MURAT CEYLAN NELER SÖYLEDİ?
Adının açıklanmasından sonra büyük üzüntü yaşayan Murat Ceylan, elendikten sonra duygularını açıkladı. Çok güzel bir sezon geçirdiğini söyleyen Murat, '2013'de beni seyredenler nasıl bir yarışmacı olduğumu görmülerdir Aradan 5 sene geçti. Biz buraya isteğimizle, arzumuzla, tutkumuzla gelip en iyisini yapmaya çalıştık. Hilmi Cem dışında burada daha önceden tanıdığım kimse yoktu. Hepsini teker teker çok seviyorum. Kimse için alınganlığım, kırgınlığım yoktur. Birini incittiysem
özür dilerim' şeklinde konuştu.

ACUN'DAN MURAT'A ÖVGÜ
Acun Ilıcalı ise Murat Ceylan'ı çok sevdiğini söyleyerek, 'Bu sene olgunlaşmış bir Murat vardı. Yıllar sana çok yaramış. İnanılmaz temiz bir kalbin var. Bu grup içinde bana en yakın yarışmacılardan biri sendin. Kendini çok sevdirdin. Geleceğin çok parlak' dedi.

SURVİVOR MURAT CEYLAN KİMDİR?
1991 İstanbul doğumlu olan Murat Ceylan, spor, müzik ve oyunculuk ile yakından ilgileniyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümü mezunu olan Ceylan, Survivor'daki ilk sezonunda Hilmi Cem ile birlikte uzun süre mücadele etmiş ve sıkı dost olmuştu. Yarışmanın sona ermesinin ardından TV8'de yayınlanan Para Bende isimli programda sunuculuk yapan Murat Ceylan daha sonra müzik çalışmalarına yöneltmiş ve albümü içerisinde yer alan parçalarına klip çekmişti.

murat

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Survivor'da yapılan konseyde en çok adı çıkan isim Turabi oldu. Erkeklerde dokunulmazlığı kazanan Anıl eleme adayı olarak Hakan'ın ismini söyledi. Kadınlarda dokunulmazlığı kazanan Nagihan da Murat'ın adını söyledi ve böylece Survivor'da eleme adayları Turabi, Murat ve Hakan oldu.

DOKUNULMAZLIĞI KİMLER KAZANDI?
Survivor'ın Çarşamba ekrana gelen bölümünde, bireysel oyunlar neticesinde Damla'yı yenen Nagihan kadınlarda dokunulmazlığın sahibi oldu. Erkeklerde ise dokunulmazlıkta büyük çekişme yaşandı. Erkek yarışmacılar 3 hakla parkura çıktı ve kendi aralarında mücadele etti. Oyunda Anıl'la Hilmi Cem final oynadı. Finale Anıl iki, Hilmi Cem ise bir hakla oyuna çıktı. Anıl, Hilmi Cem'i yendi ve dokunulmazlığın sahibi oldu.

KENAN DOĞULU KONSERİ NEDENİYLE ELEME ERTELENDİ
Survivor'da hızlandırılmış çekimler sonrasında haftada iki eleme yapılmaya başlanmıştı. Çarşamba akşamı ekrana gelen dokunulmazlık oyunu ve konsey sonrasında elemenin Perşembe yayınlanması bekleniyordu. Ancak Kenan Doğulu'nun Survivor'da sürpriz bir konser vermesi nedeniyle eleme bir gün ertelendi. Acun Ilıcalı, Doğulu konseri ve ödül oyunundan kimsenin mahrum kalmaması için elemenin Cuma günü açıklanacağını duyurmuştu.

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