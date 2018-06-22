Survivor'dan kim elendi? Survivor 22 Haziran Cuma Survivor 106. bölüm eleme sonuçları

Survivor 2018 29 Haziran Cuma akşamı KKTC'den yapılacak olan büyük finale kısa süre kala bir kişi daha yarışmaya veda etti. SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'ın iddialı yarışmacılarından Hakan Hatipoğlu, Turabi Çamkıran ve Murat Ceylan arasında eleme sırasından bir isim elendi. Dominik'te yapılan son toplu sms oylaması sonuçlarına göre, Hakan, Turabi ve Murat arasında en az oyu alan yarışmacı olan Murat Ceylan elenerek adaya veda etti. ELENEN MURAT CEYLAN NELER SÖYLEDİ?

Adının açıklanmasından sonra büyük üzüntü yaşayan Murat Ceylan, elendikten sonra duygularını açıkladı. Çok güzel bir sezon geçirdiğini söyleyen Murat, '2013'de beni seyredenler nasıl bir yarışmacı olduğumu görmülerdir Aradan 5 sene geçti. Biz buraya isteğimizle, arzumuzla, tutkumuzla gelip en iyisini yapmaya çalıştık. Hilmi Cem dışında burada daha önceden tanıdığım kimse yoktu. Hepsini teker teker çok seviyorum. Kimse için alınganlığım, kırgınlığım yoktur. Birini incittiysem

özür dilerim' şeklinde konuştu.

ACUN'DAN MURAT'A ÖVGÜ

Acun Ilıcalı ise Murat Ceylan'ı çok sevdiğini söyleyerek, 'Bu sene olgunlaşmış bir Murat vardı. Yıllar sana çok yaramış. İnanılmaz temiz bir kalbin var. Bu grup içinde bana en yakın yarışmacılardan biri sendin. Kendini çok sevdirdin. Geleceğin çok parlak' dedi. SURVİVOR MURAT CEYLAN KİMDİR?

1991 İstanbul doğumlu olan Murat Ceylan, spor, müzik ve oyunculuk ile yakından ilgileniyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümü mezunu olan Ceylan, Survivor'daki ilk sezonunda Hilmi Cem ile birlikte uzun süre mücadele etmiş ve sıkı dost olmuştu. Yarışmanın sona ermesinin ardından TV8'de yayınlanan Para Bende isimli programda sunuculuk yapan Murat Ceylan daha sonra müzik çalışmalarına yöneltmiş ve albümü içerisinde yer alan parçalarına klip çekmişti. ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da yapılan konseyde en çok adı çıkan isim Turabi oldu. Erkeklerde dokunulmazlığı kazanan Anıl eleme adayı olarak Hakan'ın ismini söyledi. Kadınlarda dokunulmazlığı kazanan Nagihan da Murat'ın adını söyledi ve böylece Survivor'da eleme adayları Turabi, Murat ve Hakan oldu.