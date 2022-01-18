Survivor'dan kim elenecek? Survivor'dan elenecek isim ifşa mı oldu?

Dobra karakteri ile akıllara kazınan Sahra Işık, Gönüllüler takımının 3. dokunulmazlığı kaybedeceğini önceden bildi. Gönüllüler takımının dokunulmazlığı kaybedeceğini ve sürgün adasına Gizem Kerimoğlu'nu göndereceğini Instagram'ından paylaşan Sahra Işık, elenecek kişiyi de söyledi. Peki Survivor'dan elenecek isim ifşa mı oldu?

"BİRSEN ELENMEYECEK!"

Birsen Bekgöz'ün sürgün adasına gönderilmesine tepki gösteren Sahra Işık Instagram'dan yaptığı kafa karıştırıcı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Sadece şunu söylemeliyim Birsen elenmeyecek ve adaya geldiğinde korkacak çok kişi olacak."

"GİZEM KERİMOĞLU ADAY OLACAK VE ELENECEK"

Gündem yaratan açıklamalarına devam eden Sahra Işık, "Büyük ihtimal bir dokunulmazlığı Gönüllüler kaybedecek ve Gizem Kerimoğlu aday olacak ve elenecek." dedi. Işık'ın dediklerinin doğru çıkmasının ardından kafalarda soru işareti oluştu. Işık'ın bu yorumları kendi tahminine göre mi yoksa içerden aldığı bilgiye göre mi ifade ettiği sorusu gündem oldu.

DEĞİŞİMİ OLAY OLDU!

İmajıjını değiştiren Sahra Işık, değişimi ile olay olmuştu. Sahra Işık Instagram'da, 'sahraisik' kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor.





