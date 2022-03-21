MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor'dan Mert Öcal'ın elenmesinin ardından Sude gözyaşlarını tutamadı

Survivor'dan Mert Öcal'ın elenmesinin ardından Sude gözyaşlarını tutamadı

21.03.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star'da elemeler hızlandı. Ekranların sevilen yarışma programında ünlüler ve gönüllüler haftanın üçüncü dokunulmazlık mücadelesinde karşı karşıya geldi. Üst üste kaybeden ünlüler son dokunulmazlığı kazandı. Adaya veda eden isim ise ünlülerden Mert Öcal oldu. Mert Öcal'ın elenmesi ortalığı karıştırdı.

Survivor'dan Mert Öcal'ın elenmesinin ardından Sude gözyaşlarını tutamadı

Survivor 2022 All Star'ın 20 Mart Pazar günü yayınlanan son bölümünde Evrim, Barış, Mert ve Atakan için eleme heyecanı yaşandı. TV8'in merakla takip edilen yarışmasında halk oylaması sonuçları ada konseyinde Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Survivor'da bu dört yarışmacı arasında en az oyu alan yarışmacının Dominik macerası sona erdi.

62384fd0ed13441560e25a48

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Hızlanıdırılmış elemelerin devam ettiği Survivor'da bu hafta ilk iki eleme adayı ünlüler takımından Mert Öcal ve Barış Murat Yağcı olmuştu.

62385067ed13441560e25a6b

Survivor'da dün akşam haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu oynandı. Kıran kırana geçen mücadeleyi kazanan ise ünlüler takımı oldu. Gönüllüler takımı ise ada konseyinde aralarından bir ismi seçmek zorunda kaldı.

6238509fed13441560e25a73

OYLAMA SONUCU KONSEYDE AÇIKLANDI

Gönüllülerde yapılan oylamada üçüncü eleme adayı ise Evrim Keklik oldu. Dördüncü eleme adayını performans birincisi Nagihan belirledi. Nagihan eleme adayı olarak Atakan'ın adını söyledi.

Survivor'da birleşme partisi öncesinde toplu sms oylaması yapılmıştı.

Mart sonundaki partiye kadar geçerli olacak oylama sonuçlarına göre Evrim, Barış, Mert ve Atakan arasından en az oyu alan yarışmacıyı Acun Ilıcalı açıkladı.

62384fd1ed13441560e25a4a

Oylama sonucuna göre Survivor'dan bu hafta elenen isim Mert Öcal oldu.

"NİYE GÜLÜYORSUN?"

Elendiği açıklanan Mert Öcal ise "Niye gülüyorsun? Bence hoşuna gitti" sözleriyle Nisa'ya tepki gösterdi.

62385003ed13441560e25a59

Mert, "Çok güçlü bir pota gerçekten. Ben beklemiyordum açıkçası. Korktuğum başıma geldi. Üzüldüğüm tek bir şey var Sude'nin arkamda kalması" dedi.

62384fd1ed13441560e25a4e

Öte yandan Sude Burcu'nun gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Mert Öcal, arkadaşlarına veda ettikten sonra konseyden ayrıldı.

"SOHBETİNDEN HOŞLANDIĞIM BİR YARIŞMACISIN"

Acun Ilıcalı ise Öcal'a; "Özel hayatta görüştüğüm, sohbetinden hoşlandığım bir yarışmacısın. Survivor'da sıralı gitme olmuyor.

62384fd1ed13441560e25a4c

Özel hayatta yine görüşmeye devam edeceğiz. Bu sene müthiş yarışmacılar var. Sen çok iyi performanslar sergiledin ve iyi bir yarışmacı olarak ayrılıyorsun" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TV8'den kovulmuştu! Acun Ilıcalı'ya olay göndermeTV8'den kovulmuştu! Acun Ilıcalı'ya olay gönderme
İzzet Yıldızhan'ı kalpten götürecekİzzet Yıldızhan'ı kalpten götürecek
İç çamaşırlı pozunu paylaştı! 'Ter basmış!'İç çamaşırlı pozunu paylaştı! 'Ter basmış!'
Anahtar Kelimeler:
survivor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

O grafik dikkat çekti: %8'lik düşüş...

O grafik dikkat çekti: %8'lik düşüş...

Ukrayna'da Kadirov ile dalga geçtiler!

Ukrayna'da Kadirov ile dalga geçtiler!

İç çamaşırı reklamında oynadı! "Ceketle çamaşır reklamında oynamak ne?"

İç çamaşırı reklamında oynadı! "Ceketle çamaşır reklamında oynamak ne?"

Asgari ücrete ikinci zam geliyor mu?

Asgari ücrete ikinci zam geliyor mu?

İSKİ uyardı: 5 barajımız taşıyor!

İSKİ uyardı: 5 barajımız taşıyor!

Emekli olan herkes merak ediyor!

Emekli olan herkes merak ediyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.