Damla Can'ın isyanına Turabi sessiz kalmadı! "Acun Abi fena şımartmış"

Survivor All Star'da bu yıl kaos ve kavga bitmiyor. Her bölümü çok konuşulan yarışmanın son bölümlerine Damla Can'ın isyanı damga vurdu.

Atışları beceremediğini söyleyen ve sinirlenerek matarasını fırlatan Damla'nın hedefinde ise Acun Medya vardı.



Damla Can oyunu kaybedince "Bir tane daha büyük ödül finaline bunu koyun" diyerek isyan etti ve "Kaybetmemizi isterseniz koyun" şeklinde konuştu.

Damla'nın o anları sosyal medyada gündem oldu. Konuyla ilgili bir yorum da sakatlığı nedeniyle Survivor'a veda eden Turabi'den geldi.

"ACUN ABİ FENA ŞIMARTMIŞ"

Turabi, yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Normal Survivor yarışmacı psikolojisi; Yenerse, en iyi o dur. O iyi olduğu için kazanmıştır. Yenilince, sorun ya atışlardadır, ya prodüksiyondadır, ya havadadır, ya sudadır, ya çubuktadır, ya ondadır ya bundadır. Ama asla yarışmacının kendisinde suç yoktur.

Bakalım bu senenin sonunda neler neler söylenecek. Herkes SMS ile şampiyon olmak için, fakir dili ve edebiyatı bölümü okumuş gibi geldiler. Numara yapmadan doğallığıyla ve de SMS ile şampiyon olan kıza salladılar. Performans istediler, performans senesi yapıldı, her şeye laf ettiler. Performans senesine gelen kişi her atışı yapmalı, her oyunda kapışmalı, düelloya girmekten korkmamalı hatta düellolara bilerek girip, şampiyonluğu efsaneleştirmeli. Bu sezonun yarışmacıları kadar her şeye mızmızlanan ve de itiraz eden yarışmacılarla karşılaşmadım. Acun Abi, fena şımartmış. Zaten 'Ne istiyorsunuz' diye boşuna çıldırmadı adam... Ben bile adamı o kadar çıldırtmamıştım."