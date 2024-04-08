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Damla Can'ın isyanına Turabi sessiz kalmadı! "Acun Abi fena şımartmış"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
08.04.2024 11:28
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Survivor All Star'da Merve'ye karşı mücadele veren Damla Can kaybedince sinirlendi. Kırmızı takım açık ara yarışı önde kapatırken, bu duruma isyan eden mavi takım yarışmacısı Damla Can, yapıma koydukları oyun için rest çekti. O anlar sosyal medyada gündem olurken konuyla ilgili bir yorum da Turabi'den geldi.

Damla Can'ın isyanına Turabi sessiz kalmadı! "Acun Abi fena şımartmış"

Survivor All Star'da bu yıl kaos ve kavga bitmiyor. Her bölümü çok konuşulan yarışmanın son bölümlerine Damla Can'ın isyanı damga vurdu.

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Atışları beceremediğini söyleyen ve sinirlenerek matarasını fırlatan Damla'nın hedefinde ise Acun Medya vardı.
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Damla Can oyunu kaybedince "Bir tane daha büyük ödül finaline bunu koyun" diyerek isyan etti ve "Kaybetmemizi isterseniz koyun" şeklinde konuştu.

Damla'nın o anları sosyal medyada gündem oldu. Konuyla ilgili bir yorum da sakatlığı nedeniyle Survivor'a veda eden Turabi'den geldi.

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"ACUN ABİ FENA ŞIMARTMIŞ"

Turabi, yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Normal Survivor yarışmacı psikolojisi; Yenerse, en iyi o dur. O iyi olduğu için kazanmıştır. Yenilince, sorun ya atışlardadır, ya prodüksiyondadır, ya havadadır, ya sudadır, ya çubuktadır, ya ondadır ya bundadır. Ama asla yarışmacının kendisinde suç yoktur.

Bakalım bu senenin sonunda neler neler söylenecek. Herkes SMS ile şampiyon olmak için, fakir dili ve edebiyatı bölümü okumuş gibi geldiler. Numara yapmadan doğallığıyla ve de SMS ile şampiyon olan kıza salladılar. Performans istediler, performans senesi yapıldı, her şeye laf ettiler. Performans senesine gelen kişi her atışı yapmalı, her oyunda kapışmalı, düelloya girmekten korkmamalı hatta düellolara bilerek girip, şampiyonluğu efsaneleştirmeli. Bu sezonun yarışmacıları kadar her şeye mızmızlanan ve de itiraz eden yarışmacılarla karşılaşmadım. Acun Abi, fena şımartmış. Zaten 'Ne istiyorsunuz' diye boşuna çıldırmadı adam... Ben bile adamı o kadar çıldırtmamıştım."

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