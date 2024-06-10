Survivor'da Yunus Emre elendi! Nagihan'dan gündeme bomba gibi düşen iddia: Darp etti beni...

Survivor All Star'da Yunus Emre finale adını yazdıramadı ve Atakan ile girdiği mücadeleyi kaybederek elendi.

Yarışmanın ilk gününden beri ettiği kavgalarla ve aldığı cezalarla dikkat çeken Yunus Emre hakkında Nagihan'dan olay iddialar geldi.

Jet ski kazasını hatırlatan eski yarışmacı "Ben saliselerle şu an hayattayım verilmiş sadakam varmış. Onun gerzekliği yüzünden ben b.k yoluna gitmiş olacaktım" dedi.

"PİS MÜPTEZEL..."

Nagihan bununla da kalmadı bomba iddialarına devam etti. "Normal bir kaza değildi" diyen Nagihan Yunus Emre'nin kendisine "İşim yarım kaldı" dediğini de söyledi.

Nagihan Karadere devamında ise "Ayrıca darp olayı da var ona hiç girmiyorum bile elim bandajlı gezdiğim zamanlar ciddi bir olay yaşadık pis müptezel krizlere girdi darp etti beni bol küfürler tabii bende altta kalmadım" diyerek şoke etti.







