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Survivor doktoru Metin Kuş'tan Turabi için sakatlık açıklaması 'Ömür boyu...'

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.06.2018 02:14 | Son Güncelleme

Survivor 2018'de oyun sırasında sert şekilde yere düşen ve omurgasından sakatlanan Turabi'nin son sağlık durumunu Metin Kuş açıkladı. Sakatlığından dolayı oyunlarda yarışamayan Turabi'nin omurgasını leğen bölgesine bağlayan kemiğinde kırık ve kanama olduğunu söyleyen Metin Kuş, 'Çok sanslıyız ki sinirsel bir kayıp oluşmadı. Eğer izin verseydim ömür boyu kendine kızacaktı. Bu kararı kendi başıma vermedim. Turabi’yi çok seviyorum. Baba oğul gibiyiz. Ama üzgünüm fiziksel aktivite yapamaz.' dedi

Survivor doktoru Metin Kuş'tan Turabi için sakatlık açıklaması 'Ömür boyu...'

Survivor'ın emektar dokturu Metin Kuş, sakatlığından dolayı oyunlarda yarışamayan Turabi hakkında açıklamalarda bulundu. Survivor'da finale kısa süre oyunlarda yarışmasına sakatlığından dolayı izin verilmeyen Turabi'nin sağlık durumu ortaya çıktı. Survivor doktoru Metin Kuş, Turabi'nin oyun sırasında düşme neticesinde omurgasını leğen kemiğine bağlayan bölgede kırık olduğunu açıkladı. Turabi'nin yarışmasına izin veremeyeceğini belirten Metin Kuş şunları söyledi:

'SİNİRSEL KAYBI OLMAMASI BÜYÜK ŞANS'
"Turabi çok güzel bir yarışmacı. Uzun soluklu ve güçlü bir yarışmacı. Survivor'a ilk geldiğim seneden beri hiç bir yarışmacıyı sakatlığından dolayı elememek için
elimden geleni her şeyi yaparım. Çok kötü düştü. Bütün omurgasını leğen bölgesine bağlayan kemik var. Anatomik bütünlüğü sağlayan bir kemik. Çok şiddetli düşmesine bağlı bir kırık oluşmuş. Çok şanslıyız ki sinirsel bir kayıp oluşmadı. Sol ayağı fileye takılıp sağ ayağının üzerine düşmesinden dolayı kırık oluşmuş. Çok sanslıyız ki sinirsel bir kaybı oluşmadı. Hem Turabi hem bizim için çok büyük bir şans.

Kırığın olduğu bölge çok komplike bir bölge. Cerrahi müdahale için çok zor bir bölge. Yapması gereken tek şey istirahat etmesi. Ama Turabi’ye anlatamıyorum. Eğer izin verseydim ömür boyu kendine kızacaktı. Bu kararı kendi başıma vermedim. Bir çok meslektaşıma danıştım. Bu adam fiziksel aktivite yapamaz. Turabi’yi çok seviyorum. Ama üzgünüm fiziksel aktivite yapamaz."


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Survivor survivor 2018 metin kuş turabi sakatlık

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