Survivor doktoru Metin Kuş'tan Turabi için sakatlık açıklaması 'Ömür boyu...'

Survivor'ın emektar dokturu Metin Kuş, sakatlığından dolayı oyunlarda yarışamayan Turabi hakkında açıklamalarda bulundu. Survivor'da finale kısa süre oyunlarda yarışmasına sakatlığından dolayı izin verilmeyen Turabi'nin sağlık durumu ortaya çıktı. Survivor doktoru Metin Kuş, Turabi'nin oyun sırasında düşme neticesinde omurgasını leğen kemiğine bağlayan bölgede kırık olduğunu açıkladı. Turabi'nin yarışmasına izin veremeyeceğini belirten Metin Kuş şunları söyledi:

'SİNİRSEL KAYBI OLMAMASI BÜYÜK ŞANS'

"Turabi çok güzel bir yarışmacı. Uzun soluklu ve güçlü bir yarışmacı. Survivor'a ilk geldiğim seneden beri hiç bir yarışmacıyı sakatlığından dolayı elememek için

elimden geleni her şeyi yaparım. Çok kötü düştü. Bütün omurgasını leğen bölgesine bağlayan kemik var. Anatomik bütünlüğü sağlayan bir kemik. Çok şiddetli düşmesine bağlı bir kırık oluşmuş. Çok şanslıyız ki sinirsel bir kayıp oluşmadı. Sol ayağı fileye takılıp sağ ayağının üzerine düşmesinden dolayı kırık oluşmuş. Çok sanslıyız ki sinirsel bir kaybı oluşmadı. Hem Turabi hem bizim için çok büyük bir şans.

Kırığın olduğu bölge çok komplike bir bölge. Cerrahi müdahale için çok zor bir bölge. Yapması gereken tek şey istirahat etmesi. Ama Turabi’ye anlatamıyorum. Eğer izin verseydim ömür boyu kendine kızacaktı. Bu kararı kendi başıma vermedim. Bir çok meslektaşıma danıştım. Bu adam fiziksel aktivite yapamaz. Turabi’yi çok seviyorum. Ama üzgünüm fiziksel aktivite yapamaz."



