MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 30 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu?

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 30 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu?

30.04.2022 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 30 Nisan 2022 Cumartesi günü 92. bölümüyle ekrana gelecek. Kırmızı ve mavi takım, haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda karşı karşıya gelecek. İplerin iyice gerildiği yarışmada kazanan taraf merak konusu oldu. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 30 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu? İşte TV 8'in sevilen yarışmasının 30 Nisan 2022 Cumartesi günkü bölümüne ilişkin detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 30 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? sorusunun yanıtı 30 Nisan 2022 Cumartesi günü TV 8'de ekrana gelecek olan 92. bölüm öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Sevilen yarışmanın sıkı takipçileri internette, 'Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?', '30 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu?' soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. Yarışmanın 30 Nisan 2022 Cumartesi günü yayınlanacak 92. bölümü ile ilgili bilgiler haberimizde.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 30 NİSAN 2022 CUMARTESİ

Survivor All Star'ın 30 Nisan 2022 Cumartesi günü ekrana gelecek olan 92. bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynanacak.

Survivor'da kazanan takım belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star 2022'nin 29 Nisan Cuma günü ekrana gelen bölümünde haftanın ilk eleme adayı belli oldu. Yarışmacı arkadaşları Evrim Keklik'i eleme potasına soktu.

Survivor'da haftanın 2. eleme adayı ise bu akşam yayınlanacak bölümde belli olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıldız Tilbe kaza yaptı! "Sonuna kadar başını kolunun üstünde tuttu"Yıldız Tilbe kaza yaptı! "Sonuna kadar başını kolunun üstünde tuttu"
'Var mısın Yok musun' yarışmasında 500 bin TL'yi kazanmıştı! İşte Ülkühan Yılmaz'ın son hali'Var mısın Yok musun' yarışmasında 500 bin TL'yi kazanmıştı! İşte Ülkühan Yılmaz'ın son hali
Aleyna Tilki'den iç çamaşırlı poz! "Bebek misin?"Aleyna Tilki'den iç çamaşırlı poz! "Bebek misin?"
Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor Acun Ilıcalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Beyin kanaması geçirmişti! Son hali üzdü

Beyin kanaması geçirmişti! Son hali üzdü

Yunanistan'ın skandalı ortaya çıktı! Türkiye'yi hedef almışlar

Yunanistan'ın skandalı ortaya çıktı! Türkiye'yi hedef almışlar

Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru gündem oldu! "Eşim kıllarımı yolup geceleri..."

Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru gündem oldu! "Eşim kıllarımı yolup geceleri..."

Başka bir örneği yok! Tarih yeniden yazılacak

Başka bir örneği yok! Tarih yeniden yazılacak

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak "hakem" iddiası

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak "hakem" iddiası

Rus timi böyle pusuya düşürüldü!

Rus timi böyle pusuya düşürüldü!

İlginizi Çekebilir

Seks oyuncağı mesanesine sıkıştı! Fark etmedi ama...

Seks oyuncağı mesanesine sıkıştı! Fark etmedi ama...

Acısı çok sonra çıkıyor! Cinsel hayatı yerle bir ediyor

Acısı çok sonra çıkıyor! Cinsel hayatı yerle bir ediyor

Gürültü önleyici özelliği ile dikkat çeken Airpods'u mercek altına alıyoruz

Gürültü önleyici özelliği ile dikkat çeken Airpods'u mercek altına alıyoruz

“Seks çekilişi yapıyorum” demişti! Bu kez kovulma nedeni...

“Seks çekilişi yapıyorum” demişti! Bu kez kovulma nedeni...

Güpegündüz kız arkadaşının cesedini taşıdı! Gören inanamadı

Güpegündüz kız arkadaşının cesedini taşıdı! Gören inanamadı

Para tasarrufunuza yardımcı olacak mucizevi ürünler

Para tasarrufunuza yardımcı olacak mucizevi ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.