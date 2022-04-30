SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 30 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? sorusunun yanıtı 30 Nisan 2022 Cumartesi günü TV 8'de ekrana gelecek olan 92. bölüm öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Sevilen yarışmanın sıkı takipçileri internette, 'Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?', '30 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu?' soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. Yarışmanın 30 Nisan 2022 Cumartesi günü yayınlanacak 92. bölümü ile ilgili bilgiler haberimizde.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 30 NİSAN 2022 CUMARTESİ

Survivor All Star'ın 30 Nisan 2022 Cumartesi günü ekrana gelecek olan 92. bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynanacak.

Survivor'da kazanan takım belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star 2022'nin 29 Nisan Cuma günü ekrana gelen bölümünde haftanın ilk eleme adayı belli oldu. Yarışmacı arkadaşları Evrim Keklik'i eleme potasına soktu.

Survivor'da haftanın 2. eleme adayı ise bu akşam yayınlanacak bölümde belli olacak.

