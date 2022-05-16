Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da eleme adayları kimler? İşte dokunulmazlığı kazananlar...

TV8 ekranlarındaki Survivor'da kıyasıya mücadelelere sahne olan dokunulmazlık oyunu bu akşam da oynandı. Kıran kırana geçen yarışmanın sonunda, hangi takımın 6. dokunulmazlığı kazandığı ve eleme adayının kim olduğu, yarışmanın sıkı takipçilerince merak ediliyor. İşte, Survivor All-Star'da bu akşam yaşananlar...

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Acun Ilıcalı'nın sunumundaki Survivor'da geçen hafta 3 dokunulmazlık oynanmıştı, bu hafta da 3 dokunulmazlık oyunu oynanacak ve ardından toplamda 6 eleme adayının ardından bir kişi yarışmaya ve hayallerine veda edecek.

Büyük final için geri sayımın başladığı Survivor All Star'da takımlar yeni bir dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Büyük finale doğru giderek zorlaşan parkurda dokunulmazlık oyunu için ilk olarak kadın yarışmacılar karşı karşıya geldi. Oyunların sonunda kazanan 2-0'lık sonuçla ünlüler takımı oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Heyecan dolu gecenin sonunda dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı eleme konseyine gitti. Evrim, Nisa, Seda, Berkan ve Ogeday'ın potada olduğu Survivor'da gönüllüler takımından isimler, adadan gitmesini istedikleri kişiler için oylarını kullandı.

Takımda çember ise gitgide daralırken, Hikmet Tuğsuz en çok oyu aldı ve son eleme adayı oldu.



