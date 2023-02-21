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Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 21 Şubat Survivor'da eleme adayı kim oldu?

21.02.2023 23:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2023'te üçüncü dokunulmazlık oyununun kazananı ve gecenin sonunda eleme adayı olan yarışmacı vatandaşlar tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Kahramanmaraş depremleri sonrası iki hafta yayın arası veren Surivor 21 Şubat tarihi itibariyle yeniden yayınlanmaya başladı. Haftanın son dokunulmazlık oyununda yarışmacılar eleme potasına çıkmamak için mücadele etti. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 21 Şubat Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 21 Şubat Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor'da son eleme adayları Aziz ve Elanur olmuştu. 21 Şubat akşamı yayınlanan Surivor'un yeni bölümünde üçüncü dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme potasına çıkan isim internette araştırılıyor. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? İşte 21 Şubat Salı günü Survivor 2023'de yaşananlar...

SURVİVOR YARIŞMACILARI DEPREMİ ÖĞRENDİ

Acun Ilıcalı Survivor'un son bölümünde yarışmacılara ülkemizde yaşanan deprem felaketini aktardı. Olayı duyan yarışmacılar göz yaşlarına hakim olamadı. Ilıcalı, yarışmacılara bu süreçte çekime ara verdiklerini ve yarışmacıları bir eve alacaklarını da bildirdi.

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SURVİVOR 21 ŞUBAT DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2023 iki haftlık aradan sonra yayın hayatına devam ediyor.

21 Şubat Salı akşamı yayınlanan, Survivor üçüncü dokunulmazlık oyununun kazananı belli oldu.

Dokunulmazlık oyununu Kürşat Juan'ın son sayıyı almasıyla Ünlüler takımı kazandı. Eleme adayı Gönüllüler takımından çıktı.

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SURVİVOR ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımının yarışmacılarından haftanın üçüncü eleme adayı seçilecek. Üçüncü eleme adayı henüz belli olmadı. Tüm yarışmacılara iletişim imkanı tanındığını söyleyen Ilıcalı, yarışmaya ara verildiğini açıkladı. Deprem haberini duyan Survivor Aysu Keskin, konseyi koşarak terk etti.

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