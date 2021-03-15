Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İkinci eleme adayı belli oldu!

Ünlüler ve Gönüllüler dokunulmazlık yarışması için kıyasıya rekabet etti. Survivor dokunulmazlık yarışmasının galibi ise Ünlüler takımı oldu. İlk dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı, ilk eleme adayı olarak Aleyna Çalışkan'ı aday göstermişti.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Geçtiğimiz hafta Gönüllüler iki dokunulmazlık oyununu da kaybetmişti. Ada konseyinde yarışmacıların verdiği oylarla Öykü Uysal yarışmaya veda etti. Bu haftaki ilk dokunulmazlık oyununu tekrar gönüllüler kaybetmiş ve ilk eleme adayı olarak Aleyna Çalışkan’ı aday göstermişlerdi. Bu akşam yapılan dokunulmazlık oyununda ise kaybeden takım 10 – 7 skor ile tekrar Gönüllüler oldu.

SURVİVOR İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununu kazanan Ünlüler takımı ada konseyinde kimseyi eleme adayı olarak göstermek zorunda olmadıkları için mutluydular. Gönüllüler takımı ise verdikleri oylarla beraber ikinci eleme adayı olarak Hanzade’yi gösterdiler.

BİL BAKALIM OYUNUNUN KAZANANI KİM OLDU?

Bu akşam Survivor 2021’in ilk Bil Bakalım oyunu oynandı. Oyunda birbirinden farklı soruların yer aldığı yarışmada Ünlüler ve Gönüllüler takımı büyük mücadele verdi. Kazanan takım daha sonra yapılacak açık arttırma için 1000 peso kazandı. Bil Bakalım oyununda en çok soruyu doğru bilerek 1000 pesonun sahibi olan takım Gönüllüler oldu.



