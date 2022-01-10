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'Survivor Duygu'nun son hali şaşkına çevirdi! İşte Duygu Bal'ın son hali...

10.01.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Efsane Tv programı Survivor ile tanınan eski yarışmacılardan Duygu Bal'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi. Duygu Bal'ın inanılmaz değişimi sosyal medyada gündem oldu.

'Survivor Duygu'nun son hali şaşkına çevirdi! İşte Duygu Bal'ın son hali...

Geçtiğimiz yıllarda Survivor'a damga vuran yarışmacı Duygu Bal'ın estetikli son hali sosyal medyada gündem oldu.

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Survivor'ın 2014 yılında yayınlanan sezonunun yıldız isimlerinden olan Duygu'nun değişimiyle dikkat çekiyor.

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Survivor Duygu, geçirdiği estetik operasyonlarının ardından bambaşka birine dönüştü.

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Ünlü voleybolcu, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekiyor.
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Bal'ın sosyal medya hesaplarından fotoğraflarına beğeni yağıyor.

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DUYGU BAL KİMDİR?

Duygu Bal Türk voleybolcu. Voleybola Ankara'da başladı. VakıfBank altyapısından yetişmiştir. Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi öğrencisidir. Emlak Toki'de oynadıktan sonra 2007-2008 sezonunda Vakıfbank Güneş Sigorta takımına transfer oldu. Mevkii Orta Oyunculuk olan Duygu Bal millî formayı yüzden çok kez giymiştir. 2010-2011 sezonunda İtalya A1 Ligi takımlarından Riso Scotti Pavia'ya transfer olmuştur. Yorumcular tarafından Türkiye'nin gelecek vadeden önemli oyuncuları arasında gösterilmektedir. Genç yaşına rağmen takım arkadaşlarını yönlendirerek takımın performansını artırıp birçok maçın kazanılmasında lider rolü üstlenmiştir. 2011-2012 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olmuştur. Fenerbahçe ile 2012 yılında doğum gününde CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu yaşamıştır. Ayrıca Doha'da düzenlenen Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda üçüncülük elde eden Fenerbahçe kadrosunda yer almıştır.

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Anahtar Kelimeler:
survivor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
Yüzünü bir yıkasında görelim bakalım o sexilikten eser kalıyormu?
Makyaj ve fotoshop saolsun :)) Başarılı
makyaj olmadan bildiğin muşmulla. gözünü sevdiğim makyajı.

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