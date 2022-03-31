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Survivor Ekstra'dan gönderilen Semih Öztürk'ten Yasin Obuz yorumu

31.03.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star'da veda eden isim Yasin Obuz oldu. Yasin Obuz'un beklenmedik vedası sonrası Survivor Ekstra'dan gönderilen Semih Öztürk ilginç bir yorum yaptı. Semih Öztürk'ün "Yasin’i de yedi bu düzen" yorumu sosyal medyada gündem oldu.

Survivor Ekstra'dan gönderilen Semih Öztürk'ten Yasin Obuz yorumu

Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde gönüllüler takımından potaya giren Evrim, Hikmet, Gökhan ve Yasin arasında eleme heyecanı yaşandı. Yapılan SMS sonucu en az oyu alan Yasin ise Survivor hayallerine veda etti. Nisa ve Ayşe ise Yasin'in elendiğini duyunca gözyaşlarına hakim olamadı. Veda konuşması yapan Yasin, takımından sadece isimlerini saydığı kişilerle vedalaşmayı tercih etti.

Survivor Ekstra'dan gönderilen Semih Öztürk ise elemeyi yakından takip etti. Sezonun ortasında beklenmedik şekilde ekrana veda eden yorumcu Semih Öztürk Yasin Obuz yorumuyla dikkat çekti.

Ekran Alıntısı

Semih Öztürk Yasin'in elenmesiyle ilgili "Yasin’i de yedi bu düzen. Lobileşmeyle yarışmayı götürenler var" yorumunda bulundu.

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Semih Öztürk'ün yorumuna takipçilerinden destek mesajları yağarken bazı Twitter kullanıcıları ise "Oyları boşuna mı atıyoruz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Semih Öztürk Yasin Obuz
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