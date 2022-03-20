TV8'de ekrana gelen Survivor Ekstra yarışmasında yorumcu olarak bulunan Semih Öztürk bir süredir programda yok. Öztürk, yayımlanan son bölümde de olmayınca vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bu kapsamda Survivor Ekstra Semih Öztürk neden yok? Survivor Ekstra Semih Öztürk neden ayrıldı? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. Konuya ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

SURVİVOR EKSTRA SEMİH ÖZTÜRK NEDEN YOK?

Semih Öztürk'ün Survivor Ekstra'da neden olmadığı daha önce de merak konusu olmuştu.

Yıllar önce yayınlanan Ütopya yarışmasıyla ünlenen ve sonrasında Semih Öztürk ile evlenen Kurretülayn Matur'un Twitter'dan yaptığı ve ardından da sildiği paylaşım sonrası Semih Öztürk Survivor Ekstra programında yer almadığı öne sürülmüştü.

Kurretülayn Matur, paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

''Hayat böyle bir şey işte. Bugün varsın, yarın yoksun. Kimsenin hayatını değiştirecek kadar hakkına girmeden, üzmeden, kırmadan yaşamalı insan. Hayatımdaki herkesi affettim, bir seni affedemedim. İki dudağım arasından çıkmıyor 'Helal olsun.' Acım, öfkem, kırgınlığım geçmiyor''

SURVİVOR EKSTRA SEMİH ÖZTÜRK NEDEN AYRILDI?

Kurretülayn Matur'un Alpay Kazan paylaşımının Acun Ilıcalı'yı kızdırdığı iddiası vardı.

Semih Öztürk'ün bu paylaşım sonrası kovulduğu konuşulurken Furkan Dede bir süre önce konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Furkan Dede açıklamasında "Semih Öztürk bazı yaşanan özel sebeplerden ötürü bu sezonda bizimle birlikte olamayacak" ifadesini kullandı.

SEMİH ÖZTÜRK KİMDİR?

Daha önce Ütopya ve Survivor yarışmalarıyla ismini duyurmuş olan Semih Öztürk, 1991 senesinde Bursa'da dünyaya gelmiştir. Karakteri ile ekrana damga vuran yarışmacı, Öztürk günümüzde TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ekstra programında yorumcu olarak yer almaktadır. Öztürk, Ütopya'da tanışıp aşk yaşamış olduğu Kurretülayn Matur ile evlidir.

