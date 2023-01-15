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Survivor Elanur kimdir, kaç yaşında nereli? Survivor 2023 yarışmacısı Elanur Pat’ın sevgilisi de çok ünlü çıktı

15.01.2023 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor Elanur ile ilgili bilgiler merak ediliyor. TV 8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor 2023 bu akşam başlıyor. İlk bölümü ile seyirci karşısına çıkacak olan yarışmaya bu sene Elanur Pat'da katıldı. Peki, Survivor Elanur kimdir, kaç yaşında nereli?

Survivor Elanur kimdir, kaç yaşında nereli? Survivor 2023 yarışmacısı Elanur Pat’ın sevgilisi de çok ünlü çıktı

Elanur Pat'ın kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Survivor 2023 kadrosunda olan Elanur, Fenomenler arasında yer alıyor. 30 Aralık 2000 doğumlu Elanur Pat, Ate olarak tanınan fenomen rapçi ile beraber.

ELANUR PAT KİMDİR?

Elanur Pat, 30 Aralık 2000 doğumludur. Aslen Orduludur. Eğitimini Yalova Üniversitesi'nde Bilgisayar Programcılığı ve Yazılım Mühendisliği bölümünde aldı. Twich ve Instagram'ı aktif olarak kullanıyor.
Sosyal medya paylaşımlarıyla da ön plana çıkan Elanur Pat, "Bela" adlı şarkısı ile YouTube'da iyi bir çıkış yakalamıştı.

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SEVGİLİSİ DE ÇOK ÜNLÜ ÇIKTI

Elanur Pat, Ate olarak tanınan fenomen rapçi ile aşk yaşıyor. Fenomen çift sosyal medya hesaplarından birbirleriyle yaptıkları paylaşımlarla romantik anlarını takipçileri ile paylaşıyor.

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