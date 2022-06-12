SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 12 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 12 Haziran 2022 Pazar

Survivor eleme adayı ve dokunulmazlık oyununu kazanan takım merak konusu oldu. Gerilimin her an arttığı yarışmada artan rekabet de her geçen gün kendini daha çok gösteriyor. Peki Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlık oyunun kazananı, eleme adayı ve yaşananlara ilişkin detaylar haberimizde...

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da ilk eleme adayı Ayşe Yüksel olmuştu. Yüksel'in ardından oy çoğunluğu ile önce Batuhan, sonrasında ise Hikmet potaya girmişti. En son potaya giren isim ise Anıl Berk Baki olmuştu.

Geçtiğimiz gün Sms oylamasının sonucunda en az oyu alarak adaya veda etmek zorunda kalan yarışmacı, Anıl Berk Baki oldu.

Survivor'ın 12 Haziran'da ekrana gelen bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı.

Dokunulmazlığı kazanan takım ünlüler takımı (kırmızı takım) oldu.

Gönüllüler takımı (mavi takım) konseyde aralarından bir yarışmacıyı eleme potasına sokacak.

SURVİVOR ALL STAR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2022 All Star yarışmasında ünlüler ve gönüllüler haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için kozlarını paylaştı.

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununun kazananı ünlüler takımı oldu.

Dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımı konseyde aralarından bir ismi yazmak zorunda. O isim belli olur olmaz haberimizde yer alacak.

