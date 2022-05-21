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Survivor eleme adayı kim oldu? 20 Mayıs Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

21.05.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da eleme adayı kim oldu sorusunun yanıtı, birçok Survivor izleyicisi tarafından sorgulanmaya başladı. Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu dün akşam oynandı. Ünlüler ve gönüllüler takımı oldukça zorlu bir parkurda kendi takımlarından eleme adayı çıkarmamak için mücadele etti. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? 20 Mayıs Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor eleme adayı kim oldu? 20 Mayıs Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor eleme adayı kim oldu, kimin adı yazıldı sorusu, binlerce izleyici tarafından merakla sorgulanıyor. Survivor'da finale çok az bir zaman kala, dokunulmazlık oyunlarınında heyecanı artıyor. Dün akşam oynanan dokunulmazlık oyununda yine başa baş bir mücadele yaşandı. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? 20 Mayıs Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

dokunulmazlık

DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da geçtiğimiz akşam oynanan dokunulmazlık oyunu yine nefes kesen dakikalar yaşatmaya devam etti. Ünlüler ve gönüllüler takımı kendi takımlarından eleme adayı çıkarmamak için mücadele etti. Geçtiğimiz hafta tüm dokunulmazlıkları kazanan ünlüler takımı yine kazanıp gönüllüler takımından aday çıkarmak istiyordu. Son ana kadar süren mücadelenin galibi yine ünlüler takımı oldu.

survivor

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı bir kez daha ada konseyinde toplandı. Şanssızlıklarını bir türlü kıramayan ve geçtiğimiz haftadan bu yana 7. kez dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı, eleme adayı belirlemek için takımca oy kullandı. Adı en çok yazılan isim Berkan oldu ve Berkan haftanın ilk eleme adayı oldu.

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survivor
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