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Survivor eleme adayı kim oldu? 26 Haziran Survivor 2022'de dokunulmazlığı kim kazandı?

27.06.2022 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da eleme adayı kim oldu sorusunun yanıtı, dün akşam oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında izleyiciler tarafından sorgulanmaya başladı. Yayınlanmaya başladığı günden bu yana izleyicileri ekran başına kilitleyen Survivor'da finale kısa bir zaman kala dokunulmazlık oyunları nefes kesiyor. Dün akşam oynanan dokunulmazlık oyununda ise finalde Adem ve Batuhan arasında müthiş bir mücadele yaşandı. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? 26 Haziran Survivor 2022'de dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor eleme adayı kim oldu? 26 Haziran Survivor 2022'de dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor 2022 All Star'da haftanın ikinci eleme adayı, dün akşam oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında, dokunulmazlığı kazanan kişi tarafından belirlendi. Finale artık sayılı günler kala son dokunulmazlık oyunlarına çıkan yarışmacılar, parkurda adeta nefes kesen bir performans sergiledi. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? 26 Haziran Survivor 2022'de dokunulmazlığı kim kazandı?

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da dün akşam oynanan haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda zorlu bir parkur yer aldı. Oldukça yorucu olan parkurda yarışmacılar önce parkuru en hızlı sürede bitirmek için mücadele etti ve daha sonrasında sürelerine göre yarışlara çıktı. Parkurda en başarılı olan iki isim Adem ve Batuhan oldu ve bu iki isim final etabında mücadele verdi. Muhteşem mücadelenin ardından haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanan isim Batuhan oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Survivor 2022 All Star'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan Batuhan olmuştu ve Batuhan konseyde ilk eleme adayı olarak Nisa'nın adını vermişti. Dün akşam oynanan ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan yine Batuhan oldu ve Batuhan bu kez eleme adayı olarak Hikmet'in ismini söyledi. Böylelikle bu haftanın ilk iki eleme adayı Hikmet ve Nisa oldu.

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survivor
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