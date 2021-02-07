MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor eleme adayı kim oldu? Yarışmaya yeni gelmişti

Survivor eleme adayı kim oldu? Yarışmaya yeni gelmişti

07.02.2021 06:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Survivor eleme adayı kim oldu? Yarışmaya yeni gelmişti

Survivor'da ödül ve dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. İşte Survivor'da haftanın ilk eleme adayı...

Survivor 2021 sezonu heyecan dolu bölümleriyle yayınlanmaya devam ediyor. Survivor'da hem ödül hem de dokunulmazlık oyunu oynandı. İzleyiciler ise Survivor'da ödül oyununu ve dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı araştırmaya başladı. Her hafta belirlenen eleme adayları bu hafta da merak konusu oldu. Peki bugün Survivor'da eleme adayı kim seçildi?

TV8 kanalının büyük ilgiyle takip edilen yarışması Survivor'da kıyasıya mücadele devam ediyor. Her hafta oynanan oyunlar sonrasında bir kişi yarışmaya veda ediyor. Salı günleri yapılan ada konseyinde veda edece isim Acun Ilıcalı tarafından açıklanıyor. O güne kadar da Survivor'da kaybeden takım eleme adaylarını belirliyor ve en az SMS'i alan kişi Survivor'dan ayrılıyor. Peki 6 Şubat 2021 Cumartesi günü oynanan ödül ve dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2021'de 6 Şubat 2021 Cumartesi günü oynanan ödül oyununu Gönüllüler takımı kazandı.

Survivor 2021'de 6 Şubat 2021 Cumartesi günü oynanan dokunulmazlık oyununu 10-4 skorla Gönüllüler takımı kazandı.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM SEÇİLDİ?

Survivor'da Ünlüler takımında eleme adayı olarak Doğan seçildi. Doğan, yarışmaya geldiği ilk haftada eleme potasına girdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya bunu konuşuyor! Kızın çığlıkları yürek dağladıSosyal medya bunu konuşuyor! Kızın çığlıkları yürek dağladı
Ünlü oyuncu Menajerimi Ara’ya konuk oluyor!Ünlü oyuncu Menajerimi Ara’ya konuk oluyor!
Herkesin merakla beklediği EXXEN ücreti belli oldu mu?Herkesin merakla beklediği EXXEN ücreti belli oldu mu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Hüner Coşkuner'ın son isteği yürek burktu!

Hüner Coşkuner'ın son isteği yürek burktu!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Cinsellik açıklaması olay oldu! 'İlk gün eve gelen erkek...'

Cinsellik açıklaması olay oldu! 'İlk gün eve gelen erkek...'

Sevgilisiyle cesur poz! 'Tamamen seninim'

Sevgilisiyle cesur poz! 'Tamamen seninim'

Bomba açıklama! 'Porno izliyor sandım...'

Bomba açıklama! 'Porno izliyor sandım...'

Diğer Haberler

Kim Milyoner Olmak İster'e doktor joker 'Omurilik sarımsağı' yanıtıyla olay oldu

Doktorun 'Omurilik sarımsağı' yanıtı olay oldu

Faruk Tınaz, Gülden Karaböcek ve Kamuran Akkor... İbo Show'da dev kadro

Dev kadro sosyal medyayı salladı

Aslı Tandoğan kimdir? Menajerimi Ara dizisine konuk oldu! Aslı Tandoğan kaç yaşında, nereli? Aslı Tandoğan eşi kim?

Ünlü oyuncu Menajerimi Ara’ya konuk oluyor!

Başak Karahan kimdir? Sosyal medya fenomeni Menajerimi Ara’ya konuk oldu! Başak Karahan kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya fenomeni diziye konuk oluyor! Başak Karahan kimdir?

Metin Hara suskunluğunu bozdu! 'Adriana Lima ile iyi ayrıldık'

Metin Hara suskunluğunu bozdu! 'Adriana Lima ile iyi ayrıldık'

Kadir Doğulu, Neslihan Atagül'e gözü gibi bakıyor!

Neslihan Atagül'e gözü gibi bakıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.