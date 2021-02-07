Survivor eleme adayı kim oldu? Yarışmaya yeni gelmişti

Survivor 2021 sezonu heyecan dolu bölümleriyle yayınlanmaya devam ediyor. Survivor'da hem ödül hem de dokunulmazlık oyunu oynandı. İzleyiciler ise Survivor'da ödül oyununu ve dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı araştırmaya başladı. Her hafta belirlenen eleme adayları bu hafta da merak konusu oldu. Peki bugün Survivor'da eleme adayı kim seçildi?

TV8 kanalının büyük ilgiyle takip edilen yarışması Survivor'da kıyasıya mücadele devam ediyor. Her hafta oynanan oyunlar sonrasında bir kişi yarışmaya veda ediyor. Salı günleri yapılan ada konseyinde veda edece isim Acun Ilıcalı tarafından açıklanıyor. O güne kadar da Survivor'da kaybeden takım eleme adaylarını belirliyor ve en az SMS'i alan kişi Survivor'dan ayrılıyor. Peki 6 Şubat 2021 Cumartesi günü oynanan ödül ve dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2021'de 6 Şubat 2021 Cumartesi günü oynanan ödül oyununu Gönüllüler takımı kazandı.

Survivor 2021'de 6 Şubat 2021 Cumartesi günü oynanan dokunulmazlık oyununu 10-4 skorla Gönüllüler takımı kazandı.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM SEÇİLDİ?

Survivor'da Ünlüler takımında eleme adayı olarak Doğan seçildi. Doğan, yarışmaya geldiği ilk haftada eleme potasına girdi.

