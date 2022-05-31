Survivor'da eleme adayları kimler oldu sorusunun yanıtı binlerce izleyici tarafından sorgulanan ve merak edilen konular arasında yer almaya başladı. Survivor haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu dün adeta nefes kesti. Ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları, kendi takımlarından eleme adayı çıkarmamak için mücadele verdi. Peki, Survivor eleme adayları kim oldu, kim elendi? 30 Mayıs Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?

DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da dün akşam nefes kesen bir dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımı oldukça zorlu bir parkurda mücadele etti. Atışın önemli olduğu parkuru kadınlarda başarıyla tamamlayan taraf gönüllüler oldu ve 1-0 öne geçti. Erkekler mücadelesinde de başa baş performanslar yaşandı. Gönüllüler takımı bir adım daha önde giderek mücadeleyi erkeklerde de kazandı ve 2-0'la dokunulmazlığı kazanan takım oldu.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da dün akşam oynanan dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ünlüler takımı oldu ve eleme adayı için oylama yapıldı. Ünlüler takımında yapılan oylama sonucunda takım kararıyla Sema eleme adayı çıkarıldı. Bu hafta oynanan tüm dokunulmazlık oyunlarını kaybeden takım ünlüler takımı olurken, eleme adayları da hep ünlülerden çıktı. Ayşe, Anıl ve Sema'nın eleme adayı olduğu haftada son dokunulmazlık oyununun ardından son eleme adayı belli olacak.



