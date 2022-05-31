MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor eleme adayları kim oldu, kim elendi? 30 Mayıs Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor eleme adayları kim oldu, kim elendi? 30 Mayıs Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?

31.05.2022 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star yarışması tüm hızıyla sürmeye devam ediyor. Survivor'da dün akşam haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu oynandı ve iki takım yarışmacıları da kendi takımlarından eleme adayı çıkarmamak için canla başla mücadele verdi. Dokunulmazlık oyunu sonrası kaybeden takımdan bir eleme adayı çıktı. Peki, Survivor eleme adayları kim oldu, kim elendi? 30 Mayıs Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor eleme adayları kim oldu, kim elendi? 30 Mayıs Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor'da eleme adayları kimler oldu sorusunun yanıtı binlerce izleyici tarafından sorgulanan ve merak edilen konular arasında yer almaya başladı. Survivor haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu dün adeta nefes kesti. Ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları, kendi takımlarından eleme adayı çıkarmamak için mücadele verdi. Peki, Survivor eleme adayları kim oldu, kim elendi? 30 Mayıs Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?

DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da dün akşam nefes kesen bir dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımı oldukça zorlu bir parkurda mücadele etti. Atışın önemli olduğu parkuru kadınlarda başarıyla tamamlayan taraf gönüllüler oldu ve 1-0 öne geçti. Erkekler mücadelesinde de başa baş performanslar yaşandı. Gönüllüler takımı bir adım daha önde giderek mücadeleyi erkeklerde de kazandı ve 2-0'la dokunulmazlığı kazanan takım oldu.

s1

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da dün akşam oynanan dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ünlüler takımı oldu ve eleme adayı için oylama yapıldı. Ünlüler takımında yapılan oylama sonucunda takım kararıyla Sema eleme adayı çıkarıldı. Bu hafta oynanan tüm dokunulmazlık oyunlarını kaybeden takım ünlüler takımı olurken, eleme adayları da hep ünlülerden çıktı. Ayşe, Anıl ve Sema'nın eleme adayı olduğu haftada son dokunulmazlık oyununun ardından son eleme adayı belli olacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Survivor Aleyna Kalaycı göğüs dekolteli ayna pozuyla sınırları zorladı!Survivor Aleyna Kalaycı göğüs dekolteli ayna pozuyla sınırları zorladı!
Yıllar sonra Survivor itirafı! "Adayı silahlı adamlar bastığında..."Yıllar sonra Survivor itirafı! "Adayı silahlı adamlar bastığında..."
Programı iptal ettiren olay! İbrahim Selim sinirlendiProgramı iptal ettiren olay! İbrahim Selim sinirlendi
Anahtar Kelimeler:
survivor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Esenyurt'ta çocuğa taciz iddiası! Mahalle sokağa döküldü

Esenyurt'ta çocuğa taciz iddiası! Mahalle sokağa döküldü

Liseli 2 kızın başına gelenden sonra herkes ayaklandı

Liseli 2 kızın başına gelenden sonra herkes ayaklandı

İnsanlık dışı görüntüler! Vali Gül'den açıklama geldi!

İnsanlık dışı görüntüler! Vali Gül'den açıklama geldi!

Askerlerin morali yerle bir! Savaş bitiyor mu?

Askerlerin morali yerle bir! Savaş bitiyor mu?

3600 ek göstergede kapsam genişliyor!

3600 ek göstergede kapsam genişliyor!

Şaşkına çeviren fantezi sorusu! "Kocam cinsellikte..."

Şaşkına çeviren fantezi sorusu! "Kocam cinsellikte..."

İlginizi Çekebilir

Estetik kurbanı oldu! ''En büyük pişmanlığım'' dedi

Estetik kurbanı oldu! ''En büyük pişmanlığım'' dedi

Bir de gençliğini görün! 22 yaşındaki hali olay oldu

Bir de gençliğini görün! 22 yaşındaki hali olay oldu

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

“Kim Kardashian’ın seks kasetlerini canlandırıyoruz”

“Kim Kardashian’ın seks kasetlerini canlandırıyoruz”

Kocasına yakalanmamak için metrelerce yüksekten atladı

Kocasına yakalanmamak için metrelerce yüksekten atladı

Fiyat performans oranı en iyi kulaklık modelleri

Fiyat performans oranı en iyi kulaklık modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.