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Survivor Elif’e ne oldu? Survivor Elif Gören diskalifiye mi oldu?

26.03.2022 00:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star Ünlüler Gönüllüler 2022 programında Ünlüler takımında yer alan Elif Gören'in, Survivor'a veda edip etmediği merak konusu oldu. Acun Ilıcalı, 25 Mart akşamında yayınlanan Survivor'un yeni bölümünde Elif Gören ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki Survivor Elif Gören diskalifiye mi oldu? İşte ayrıntılar...

Survivor Elif’e ne oldu? Survivor Elif Gören diskalifiye mi oldu?

Survivor'un başarılı kadın yarışmacılarından olan Elif Gören hakkında bir gelişme yaşandı. Türk eski milli atlet olan Gören hakkındaki gelişme, Survivor izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Peki Survivor Elif’e ne oldu? Survivor Elif Gören diskalifiye mi oldu?

SURVIVOR ELİF'E NE OLDU?

Ünlü sunucu Acun Ilıcalı, Elif Gören hakkında konseyde açıklama yaptı. Ilıcalı, "Son bir hafta mide rahatsızlığı, bir yerden sonra mental olarak da Survivor'da kopmalar yaşıyoruz. Elif olduğu zaman açıkçası çok şaşırdım. Bugün itibariyle Elif Survivor'a devam edemeyecek." ifadelerini kullandı. Böylelikle, sezona oldukça hırslı başlayan Elif Gören'in Survivor macerası sona erdi.

Survivor Elif’e ne oldu? Survivor Elif Gören diskalifiye mi oldu?

ELİF GÖREN KİMDİR?

14 Şubat 1990 İznik, Bursa doğumlu Elif Gören 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmıştır. 55 kilo ve 1.70 boyunda olan atlet, ENKA Spor Kulübü lisanslı sporcusudur.

Elif Yıldırım Gören 2012 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsilen bayanlar 4×400 metre bayrak yarışı etkinliğinde yarıştı. Bu alanda Olimpiyatlar'da mücadele eden en genç Türk sporcudur. Gören, Survivor 2020 ile adını geniş kitlelere duyurdu. Sonrasında 2022'de yayınlanan Survivor All Star ile yeniden ekranlara geldi. Ancak rahatsızlığından dolayı 25 Mart'ta yarışma serüveni sona erdi.

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