Survivor Elif Gören'in eşi kimdir? Günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Survivor All Star 2022'de Ünlüler takımında yer alan Elif Yıldırım Gören, 23 Mart Dokunulmazlık oyununa rahatsızlığından dolayı katılamamıştı. Yarışmacı, 25 Mart'ta oynanan dokunulmazlık oyununda da yer almayınca, Acun Ilıcalı yarışmacının Survivor'a devam edemeyeceğini açıkladı. Bu kapsamda Survivor Elif Gören'in eşi kimdir? Survivor Elif Gören'in kocası Yalım Gören ne iş yapıyor? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Konuya ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

SURVIVOR ELİF GÖREN'İN EŞİ KİMDİR?

Survivor AllStar 2022'den sağlık sorunları nedeniyler ayrılan Elif Gören, Yalım Gören ile evlidir.

Yalım Gören, Enka Spor Kulübü'nün idari menajeri ve yöneticisidir.

ELİF GÖREN KİMDİR?

Elif Gören, 14 Şubat 1990 yılında İznik, Bursa'da dünyaya geldi. Gören Türk kadın atlettir. 2012 Yaz Olimpiyatları'nda 4x400 m Milli takımında yer alan Elif Gören, 2012 Olimpiyatlarına katılan en genç Türk sporcu olmuştur. 2022 yılı itibarıyla 32 yaşına girmiştir.

400 metre engelli yarışında uzmanlaşan Elif Yıldırım Gören, 55 kilo ağırlığında ve 1.70 metre boyundadır. ENKA Spor Kulübü lisanslı sporcudur. Elif Gören 2012 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil ederek kadınlar 4×400 metre bayrak yarışı etkinliğinde yarışmıştır. Elif Gören TV8 ekranlarının fenomen yarışmalarından biri olan Survivor 2020'de Ünlüler takımında yarışarak çeyrek finale kadar kalmayı başarmıştır.2022 yılında ise Survivor All Star versiyonu ile ekranlara gelen Survivor 2022'de yer alarak Survivor mücadelesine tekrar başlayan başarılı sporcu Elif Gören, 25 Mart Cuma günü itibarıyla sağlık nedenlerini gerekçe göstererek kendi isteğiyle yarışmadan ayrılmıştır.

