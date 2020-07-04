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Survivor Elif'in sakatlığı nedir? Sakatlanan Elif Yıldırım Gören Survivor'a devam edecek mi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2020 00:19 | Son Güncelleme

Survivor 2020'nin 3 Temmuz Cuma ekrana gelen son bölümündeki iletişim ödülü oyunu sırasında Elif Yıldırım Gören sakatlık yaşadı. Oyuna devam edemeyen Survivor Elif, Doktor Ulaş Köksal'ın kararıyla hastaneye kaldırıldı. Peki Survivor'da Elif'in sakatlığı nedir? Elif'in Survivor'a devam edip etmeyeceği ise yeni bölümde ortaya çıkacak.

Survivor Elif'in sakatlığı nedir? Sakatlanan Elif Yıldırım Gören Survivor'a devam edecek mi?

Survivor 2020'nin 125. bölümündeki iletişim ödülü oyununda kırmızı takımdan Survivor Elif yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi.

ELİF HASTANEYE KALDIRILDI

Daha önce yaşadığı bir sakatlığı yeniden nükseden Elif Survivor 2020 iletişim oyunu esnasında korku yolu anlar yaşandı.

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Kasığındaki şiddetli ağrı nedeniyle yürümekte zorlanan Elif'e Survivor doktoru Ulaş Köksal müdahale etti. Doktor Ulaş Köksal ile konuşan Elif'in oyuna devam edemeyeceği açıklandı.

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Oyunu yarıda bırakmak zorunda kalan Survivor Elif, yaşadığı sakatlığı anlatarak "Önceki çamur oyununda kasığımda gerilme hissetmiştim. İlk oyunda tekrar oldu ancak devam etti ve ağrım artmaya başladı. Performansımı da etkiledi. Daha fazla devam edemedim. Doktorumuzla karar verdik ve hastaneye gideceğiz" dedi.

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Elif, Doktor Ulaş Köksal ile birlikte tedavi için hastaneye götürüldü.

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