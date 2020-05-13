Survivor Ersin'in elendikten sonraki ilk sözleri! Kendine tutamadı

Dizindeki sakatlığı nedeniyle Survivor'a veda etmek zorunda kalan Ersin Korkut'un, konseydeki sözleri tüm Türkiye'yi ağlatmıştı.

Adadan ayrıldıktan sonra ne söyleyeceği merak konusu olan Ersin Korkut ilk açıklamasını yaptı. Yaşadığı sakatlık dolayısıyla Survivor’dan ayrılmak zorunda kalan Ersin Korkut gözyaşlarını tutamadı. Ağlamaktan konuşmakta zorlanan Ersin'in bu hali herkesi çok üzdü.

Çok üzgün olduğu görülen Ersin "kimi kırdıysam özür dilerim" dedi. Ersin'in bu üzgün halinin sebebinin köpeği Mess'in ölüm haberini alması olabileceği sosyal medyada gündeme geldi.

"Bugün saçma bir duygu seli yaşıyorum" diyen Ersin ağlarken kameralara bakamadı. Ersin "annemi, babamı herkesi çok özledim. Ağlayan bir insan değilimdir ama değişik duygular hissediyorum" dedi.

