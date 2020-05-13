Survivor Ersin'in vedası sosyal medyayı salladı! "Survivor izlerken ağladığıma inanamıyorum" Survivor Ersin Korkut kimdir?

Survivor 2020 yarışmacısı Ersin Korkut dizindeki sakatlık nedeniyle yarışmaya veda etti. Ersin'in sürpriz vedası Acun Ilıcalı'yı da çok üzdü. Ancak Survivor Ersin'in öldüğünden haberi olmadığı köpeği Mes için söyledikleri herkesi duygulandırdı. Ersin'in vedası sosyal medyayı da salladı. Twitter'da TT listesinde 1 numara olan Ersin Korkut hakkında Survivor izleyenleri duygusal paylaşımlar yaptı.

ERSİN KORKUT: MES BENİ TANIYACAK MI MERAK EDİYORUM

Ersin Korkut'un çok sevdiği köpeği Mes, Survivor başladıktan bir hafta sonra ölmüştü. Ersin'e ise bu acı haber söylenmemişti.

Döndüğünde Mes ile Türkiye'yi gezmek için karavan aldığını söyleyen Ersin, "Beni tanıyacak mı çok merak ediyorum" dedi. Ersin'in köpeğiyle ilgili sözleri karşısında Acun Ilıcalı da ağlamamak için kendini zor tuttu.

Ersin'in "Köpeğimi acaip özlemiştim. Hiç bu kadar sakal hiç bırakmamıştım. Bakalım gidince beni tanıyacak mı? Mes diyince bana bakacak mı? Bunları çok merak ediyorum. Annem çok köpek sevmediğinden dolayı onunla gezmek için bir karavan almıştım. Dönünce Mes ile gezmeyi planlıyorum" sözleri ise Acun Ilıcalı'yı ve Survivor seyircilerini duygulandırdı.