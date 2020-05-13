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Survivor Ersin'in vedası sosyal medyayı salladı! "Survivor izlerken ağladığıma inanamıyorum" Survivor Ersin Korkut kimdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2020 01:37 | Son Güncelleme

Survivor 2020'nin en sevilen yarışmacılarından olan Ersin Korkut sakatlığı nedeniyle yarışmadan ayrılmak zorunda kaldı. Ersin'in vedası Acun Ilıcalı ve yarışmacıları da çok üzdü. Ersin'in sürpriz vedası ve öldüğünden habersiz olduğu köpeği Mes ile ilgili sözleri Survivor hayranlarını da duygulandırdı. Ersin Twitter'da en fazla konuşulan konu oldu. Sosyal medya kullanıcıları "Survivor izlerken ilk defa ağladım. Yüreğimi bıraktın" gibi yorumlar yaptı. Peki Survivor Ersin kimdir, kaç yaşında?

Survivor Ersin'in vedası sosyal medyayı salladı! "Survivor izlerken ağladığıma inanamıyorum" Survivor Ersin Korkut kimdir?

Survivor 2020 yarışmacısı Ersin Korkut dizindeki sakatlık nedeniyle yarışmaya veda etti. Ersin'in sürpriz vedası Acun Ilıcalı'yı da çok üzdü. Ancak Survivor Ersin'in öldüğünden haberi olmadığı köpeği Mes için söyledikleri herkesi duygulandırdı. Ersin'in vedası sosyal medyayı da salladı. Twitter'da TT listesinde 1 numara olan Ersin Korkut hakkında Survivor izleyenleri duygusal paylaşımlar yaptı.

ERSİN KORKUT: MES BENİ TANIYACAK MI MERAK EDİYORUM

Ersin Korkut'un çok sevdiği köpeği Mes, Survivor başladıktan bir hafta sonra ölmüştü. Ersin'e ise bu acı haber söylenmemişti.
Döndüğünde Mes ile Türkiye'yi gezmek için karavan aldığını söyleyen Ersin, "Beni tanıyacak mı çok merak ediyorum" dedi. Ersin'in köpeğiyle ilgili sözleri karşısında Acun Ilıcalı da ağlamamak için kendini zor tuttu.

Ersin'in "Köpeğimi acaip özlemiştim. Hiç bu kadar sakal hiç bırakmamıştım. Bakalım gidince beni tanıyacak mı? Mes diyince bana bakacak mı? Bunları çok merak ediyorum. Annem çok köpek sevmediğinden dolayı onunla gezmek için bir karavan almıştım. Dönünce Mes ile gezmeyi planlıyorum" sözleri ise Acun Ilıcalı'yı ve Survivor seyircilerini duygulandırdı.

ERSİN'İN VEDASI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Survivor Ersin hakkında Twitter'da 50 binden fazla paylaşım yapıldı. İşte Survivor Ersin hakkındaki paylaşımlardan bazıları:

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SURVIVOR ERSİN KORKUT KİMDİR?

Ersin Korkut, 1977 yılında, Hakkari'de dünyaya geldi. Babası köy hizmetlerinden emekli, annesi ev hanımıdır. 5 kardeştirler. İlk ve orta dereceli eğitimini Hakkari'de tamamladıktan sonra aynı şehirde bir süre taksi şöförü olarak çalışan Korkut, iş bulmak amacıyla 1998 yılında İstanbul'a taşındı. Yılmaz Erdoğan dayısının oğludur.

İstanbul'a geldiğinde bir iş bulmak için uğraşan ve gazete gördüğü ilanı değerlendirerek Merter semtinde bulunan bir pizza dükkanında bulaşıkçı olarak çalışmaya başlayan Korkut'un şansı, akrabası olan ünlü oyuncu Yılmaz Erdoğan'ın kendisini BKM kadrosuna alması ile döndü. BKM'de çeşitli işlerde görev alan Korkut, Bana Bir Şeyhler Oluyor adlı tiyatro oyununda sahne teknisyeni olarak görev yaptığı sırada Yılmaz Erdoğan'dan izin alarak oyunda ufak bir rol alarak sahneye çıktı. Seyirciler tarafından çok beğenilen ve bol bol alkışlanan Ersin Korkut, kendisine yeni kariyer olarak oyunculuğu seçti.

İlk olarak Cem Yılmaz ile beraber Doritos reklamlarında yer alan ve “Doktor Bu Ne?” repliği ile izleyicileri güldüren genç oyuncu, 2004 yılında, Sevinçli Halleradlı mini T.V. serisi ile televizyon dünyasına adım attı.

2005 yılında, Yılmaz Erdoğan'ın yazar, yönetmen ve oyuncu olarak kadrosunda bulunduğu Organize İşler adlı sinema filminde rol alarak beyaz perde macerasına başlayan Korkut, 2007 yılında Şafak Sezer ile beraber Kutsal Damacana ve 2009 yılında, bir Yılmaz Erdoğan filmi olan Neşeli Hayatfilmlerinde rol aldı.

Ersin Korkut, BKM tarafından hazırlanan komedi programı Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın kadrosunda yer aldı.


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