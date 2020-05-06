Survivor Ersin Korkut'tan köpeği Mes ile ilgili canlı yayında duygulandıran sözler

Survivor'da yarışan oyuncu Ersin Korkut'un köpeği Mes ile olan bağı tüm sevenleri tarafından biliniyor. Ersin Korkut'un köpeği Mes geçtiğimiz aylarda hayatını kaybetmişti ve bu bilgi kendisi ile paylaşılamadı. Geçtiğimiz günlerde ailesi ölüm haberinin söylenmesi istemiş ancak akrabası olan Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı arayarak " Söylersek adamı orada kaybedebiliriz" demişti. Acun ise bunun üzerine haberi Ersin'e söylememe kararı almıştı.

"ONU ÇOK MERAK EDİYORUM"

Survivor'da kazandığı her iletişim ödülünde akrabalarına köpeği Mes'i soran Ersin bu defa ise canlı yayında gelen bir soruya verdiği yanıtla hayranlarını duygulandırdı. Instagram canlı yayınında bir seyircinin "En çok neyi merak ediyorsunuz?" şeklindek sorusunu yanıtlayan Ersin, "Benim küçük bir köpeğim var. Onu çok merak ediyorum. Acaba döndüğümde beni tanıyacak mı tanımayacak mı? Onu çok merak ediyorum" şeklinde yanıt verdi.



