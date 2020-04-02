Survivor Evrim ile Yasin arasında eğlenceli diyalog: Benimle evlenir misin?

Survivor'ın 1 Nisan Çarşamba ekrana gelen son bölümünde ünlüler ve gönüllüler arasında eğlenceli anlara sahne olan yeni bir Anlat Bakalım oyunu oynandı.

Gönüllüler takımının dikkat çeken iki yarışmacısı Evrim ve Yasin ise oyunda birbirleriyle eşleşip kelimeleri tahmin etmeye çalıştı. Bu sırada Yasin'in 'Benimle...' deyip girdiği cümleye Evrim'in 'evlenir misin' diye verdiği cevap ise herkesi güldürdü.

EVRİM VE YASİN ARASINDA AŞK İDDİASI!

Survivor'da aynı takımda mücadele eden Yasin ve Evrim arasında geçtiğimiz günlerde yaşanan diyaloglar çok konuşulmuştu. Yasin'e iltifatlar eden Evrim'in "Çok iyi olmuşsun, bir daha kilo alma tamam mı? Böyle çok tatlı ve yakışıklı olmuşsun" sözleri dikkat çekmişti. Evrim, "Yasin’in gözlerine en iyi ben bakarım” diyerek omzuna yaslaması sosyal medyada ikili arasında aşk dedikodularına yol açmıştı.



